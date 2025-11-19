OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) est heureuse d'annoncer la nomination de Gaby Bourbara, président d'AstraZeneca Canada, à la présidence de son conseil d'administration.

Avec plus de vingt ans d'expérience en matière de leadership dans l'industrie biopharmaceutique canadienne et mondiale, M. Bourbara est connu pour son approche collaborative et sa conviction que la science a le pouvoir de transformer des vies.

« M. Bourbara possède une expérience approfondie, des relations de confiance et un engagement inébranlable envers la collaboration », a déclaré Bettina Hamelin, présidente et cheffe de la direction de MNC. « Son leadership aidera l'association et ses membres à continuer à réaliser des progrès importants pour les patients et à renforcer la santé et l'avenir économique du Canada. »

En tant que président du conseil, M. Bourbara guidera les travaux de MNC visant à accélérer l'accès des patients aux médicaments et vaccins novateurs et à renforcer le secteur des sciences de la vie en tant que moteur essentiel de l'économie canadienne.

« Je suis honoré d'assumer ce rôle à un moment aussi crucial pour notre industrie », a déclaré Gaby Bourbara, président du conseil d'administration de MNC. « Le Canada dispose d'un bassin exceptionnel de chercheurs et de talents de renommée mondiale. Forte de ces atouts, notre industrie joue un rôle essentiel dans la santé des Canadiens et de l'économie canadienne. Nous devons accélérer les partenariats entre le gouvernement, les cliniciens et les communautés de patient afin de continuer à offrir plus rapidement de nouveaux traitements aux patients et de créer un environnement plus favorable à la recherche et à l'investissement en tant que leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. »

M. Bourbara succède à Brigitte Nolet, présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma, qui a occupé le poste de présidente du conseil de 2023 à 2025.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle défend aussi l'engagement de ses membres d'être un partenaire de confiance du système de santé canadien. Ses membres investissent près de 3,2 milliards de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, MNC alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars à l'économie nationale annuellement. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à [email protected].