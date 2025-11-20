OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) et Roche Canada sont fières d'annoncer la création de la bourse Brigitte Nolet pour les perspectives autochtones en sciences de la vie. Le don de 50 000 $ à la Faculté de santé de l'Université York vise à souligner le leadership exceptionnel de Brigitte Nolet en tant que présidente du conseil d'administration de MNC et son apport durable au secteur canadien des sciences de la vie.

« Cette initiative revêt une grande importance pour moi, car elle permet aux membres des communautés autochtones de poursuivre des carrières dans les sciences de la vie et de façonner l'avenir de la santé », a déclaré Brigitte Nolet, présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma. « En aidant les étudiants autochtones à explorer les domaines de la santé et des sciences de la vie, nous espérons construire un écosystème des soins de santé plus représentatif, plus conscient et plus connecté au Canada. »

Cette bourse servira de tremplin aux étudiants autochtones en leur apportant un soutien financier tout au long de leur parcours, notamment sous forme de mentorat, d'apprentissage et d'exercices sur le terrain, et d'occasions guidées pour explorer les sciences de la santé.

« Le leadership de Mme Nolet en tant que présidente du conseil d'administration de MNC a accéléré l'accès aux médicaments pour des milliers de Canadiens grâce à son engagement inébranlable en faveur de la collaboration et de l'inclusion dans l'ensemble de l'écosystème des sciences de la vie au pays », a expliqué Bettina Hamelin, présidente et cheffe de la direction de MNC. « Cette bourse reflète sa conviction que l'innovation réside dans le nombre de voix et de perspectives entendues. En soutenant les étudiants autochtones dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, nous jetons des bases plus solides et plus équitables pour notre avenir collectif. »

La Faculté de santé de l'Université York forme des leaders et des partenaires désireux de bâtir un monde sain et juste au XXIe siècle. Grâce à l'excellence de l'enseignement et de la recherche, et en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, la faculté s'efforce de construire un monde sain pour tous, car la santé est un droit humain fondamental. Ce mandat comprend un engagement ferme à travailler avec les étudiants et les professionnels autochtones, en améliorant les perspectives universitaires et professionnelles.

« Nous sommes reconnaissants de ce don généreux qui permettra aux jeunes autochtones d'explorer les nombreuses voies possibles dans le domaine de la santé et des sciences de la vie », a affirmé le Dr David Peters, doyen de la Faculté de santé de l'Université York. « Au-delà de l'accès à l'éducation, cette bourse favorisera l'établissement de liens professionnels solides et contribuera à former la prochaine génération de leaders dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. »

