« Notre partenariat avec Cascadia reflète l'engagement de MKB à soutenir des entreprises alliant fort potentiel de croissance avec un impact mesurable. Depuis près de deux décennies, Cascadia est un pionnier de la fenestration en fibre de verre, développant une expertise approfondie dans des systèmes offrant une performance thermique supérieure, une durabilité accrue et une conformité aux codes énergétiques en évolution, tout en réduisant le coût total de possession pour les propriétaires d'actifs. L'entreprise innove également dans les fenêtres résistantes aux incendies de forêt, un enjeu de plus en plus crucial pour l'industrie du bâtiment. Nous sommes fiers d'appuyer la prochaine phase d'expansion de Cascadia alors qu'elle développe ses opérations en Amérique du Nord et accélère la décarbonisation de l'environnement bâti. » -- Chanel Damphousse, associée chez MKB

« Les bâtiments sont parmi les plus grands contributeurs aux émissions mondiales de GES, et les fenêtres représentent généralement la partie la plus faible thermiquement de l'enveloppe du bâtiment, contribuant de manière significative au transfert de chaleur. En cohérence avec l'un de nos thèmes d'investissement clés autour de la décarbonisation de l'environnement bâti, notre équipe est ravie de s'associer à Cascadia, un fournisseur de premier plan de produits de construction commerciaux en fibre de verre, pour aider à développer une solution qui améliore l'isolation des fenêtres et l'efficacité énergétique des bâtiments. Cascadia a une longue histoire de commercialisation de nouvelles technologies en fibre de verre, et nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir sa prochaine phase de croissance. » -- Kayode Akinola, chef du capital-investissement, BlueEarth

« Le FCC est conçu pour débloquer du capital de croissance afin d'accélérer la croissance des leaders canadiens en technologies propres, tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement, la propriété intellectuelle et les emplois au Canada. En cohérence avec un volet de notre stratégie en technologies propres, nous visons à co-investir aux côtés de partenaires de qualité pour attirer un capital privé à valeur ajoutée, et soutenir les champions canadiens. Nous sommes fiers de nous associer à MKB pour soutenir Cascadia, un chef de file basée en Colombie-Britannique qui fait progresser la décarbonisation de l'industrie du bâtiment, alors qu'elle entame sa prochaine phase de croissance commerciale. » -- Yannick Beaudoin, président-directeur général, Gestion d'actif du Fonds de croissance du Canada Inc. (« GAFCC »). Dans le cadre de cette transaction, le FCC est heureux de s'engager à hauteur de 30 M$ CA pour soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

« Cet investissement marque un moment charnière dans le parcours de Cascadia. Il accélérera notre croissance, élargira notre portée en Amérique du Nord et nous permettra de favoriser l'adoption des fenêtres et murs-rideaux en fibre de verre haute performance que nous avons développée. Grâce à cet investissement, Cascadia pourra faire progresser rapidement la fenestration commerciale en fibre de verre vers de nouveaux marchés, aidant ainsi ses clients à répondre aux nouvelles normes du bâtiment tout en réduisant le carbone intrinsèque et opérationnel des bâtiments. Nous remercions CWHL, Renewal Funds et Toro Aluminium pour leurs contributions significatives à notre croissance et nous nous réjouissons de la prochaine étape de notre parcours. » -- Mike Battistel, président, Cascadia

Cascadia est à l'avant-garde de l'industrie de la fenestration haute performance grâce à ses fenêtres, murs-rideaux et composants d'assemblage de revêtement en fibre de verre propriétaires. Développés et fabriqués en Amérique du Nord, ces cadres commerciaux en fibre de verre offrent une performance thermique améliorée de 100 % à 250 % par rapport aux fenêtres en aluminium traditionnelles, réduisant considérablement les charges de chauffage et de climatisation des bâtiments, tout en diminuant les coûts d'exploitation et de cycle de vie.

Depuis près de 20 ans, les produits de Cascadia sont conçus pour la robustesse, la durabilité et une longue durée de vie, aidant les architectes, promoteurs et propriétaires de bâtiments à respecter des exigences énergétiques de plus en plus strictes sans compromettre la surface vitrée. Composés d'environ 58 % de contenu recyclé et disponibles en configurations certifiées Passive House et PHIUS, Cascadia établit une nouvelle référence en matière de solutions de construction durables à travers l'Amérique du Nord.

À propos de MKB

MKB est une société d'investissement privée nord-américaine qui soutient activement la transition énergétique en accompagnant des entreprises en phase de croissance dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité, de l'environnement bâti et des industries connexes. La société se concentre sur des thématiques évolutives et à fort impact, au cœur de la transition, en s'associant à des entreprises présentant des fondamentaux solides et un potentiel clair de mise à l'échelle. L'équipe chevronnée de MKB offre une expertise sectorielle approfondie et une approche d'investissement rigoureuse pour appuyer les entreprises qui accélèrent la décarbonation de l'économie mondiale. Pour en savoir plus sur MKB, visitez le site www.mkbandco.com.

À propos de Blue Earth Capital

Blue Earth Capital est un investisseur d'impact mondial, indépendant et spécialisé, dont le siège social est situé en Suisse et qui dispose de bureaux à New York, Londres et Constance. Blue Earth Capital cherche à relever les défis sociaux et environnementaux les plus urgents au monde en produisant un impact mesurable tout en visant des rendements financiers attractifs et conformes aux taux du marché. La société propose des solutions dédiées en matière de capital-investissement, de crédit privé et de fonds, ainsi que des comptes gérés séparément. Blue Earth Capital appartient à la Blue Earth Foundation, une fondation (organisme caritatif/fiducie) enregistrée en Suisse qui se concentre sur l'impact profond afin de soutenir des initiatives et des entreprises commerciales visant à contribuer à un avenir plus équitable et durable. Pour plus d'informations, consultez le site : www.blueearth.capital.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilisera des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Cascadia Windows & Doors

Cascadia Windows & Doors est un fabricant de premier plan de fenêtres et portes en fibre de verre haute performance, offrant une performance thermique et une durabilité inégalée dans l'industrie. Présente dans certains des projets de construction les plus innovants et primés en Amérique du Nord, Cascadia vise à révolutionner l'efficacité énergétique des bâtiments modernes et à favoriser l'adoption de produits de construction haute performance.

