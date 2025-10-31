SOREL-TRACY, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (« FCC ») et Rio Tinto Fer et Titane inc. (« Rio Tinto ») ont le plaisir d'annoncer une transaction visant à augmenter la production canadienne d'oxyde de scandium (« scandium ») à Sorel-Tracy, au Québec, au sein de son établissement en construction (le « projet ») dans le Complexe métallurgique et de minéraux critiques de Rio Tinto. Le FCC investira environ 25 M$ CA pour soutenir la production au sein de l'unique établissement en Amérique du Nord en mesure de fournir ce minerai. L'investissement permettra d'augmenter la capacité nominale de l'établissement à 9 tonnes par année et de renforcer la chaîne d'approvisionnement canadienne en minéraux critiques.

Le scandium est un métal rare et stratégiquement important, essentiel à la fois pour les alliages d'aluminium de haute performance, les piles à combustible à oxyde solide et une gamme de technologies nouvelles et émergentes. Son importance repose sur le fait qu'il permet d'améliorer la performance des matériaux et des technologies au-delà des limites conventionnelles. Le rôle stratégique du scandium continuera d'augmenter au fil de la progression de l'électrification, de la décarbonation et de l'utilisation de matériaux de haute performance par les industries mondiales.

À l'heure actuelle, le marché mondial du scandium demeure petit et la Chine est le principal producteur de scandium raffiné à l'échelle mondiale. L'usine de démonstration de Rio Tinto (l'« usine de démonstration »), qui a entamé sa production en 2022, produit actuellement la totalité de l'approvisionnement en scandium d'Amérique du Nord et est l'une des plus grandes sources d'approvisionnement de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Avec le déploiement réussi de cette usine de démonstration, Rio Tinto a établi une source fiable, durable et évolutive de scandium pour l'Amérique du Nord.

Le FCC investit dans des projets et des entreprises qui contribuent au développement de chaînes d'approvisionnement, de minéraux critiques, nouvelles et existantes, au moyen d'investissements dans des activités minières et des infrastructures connexes, y compris le traitement, la fabrication et le recyclage. L'un des aspects importants du mandat du FCC est de tirer parti de la richesse en ressources naturelles du Canada, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles et de soutenir l'économie du pays.

« Grâce à son mandat d'investissement unique, le FCC investit dans des transactions novatrices qui soutiennent directement des projets d'importance stratégique. Cette transaction, réalisée conjointement avec un partenaire d'exploitation établi, nous permet de trouver de nouveaux modèles de partage des risques et de création de valeur qui contribuent à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement au Canada, a mentionné Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada (« GAFCC »). Notre engagement envers le projet démontre à quel point un investissement ciblé avec une structure rigoureuse peut offrir des avantages concrets à l'industrie et à l'économie du Canada. »

« Nous sommes ravis de mettre le processus d'investissement rigoureux, l'expertise et le modèle de gouvernance indépendant d'Investissements PSP au profit de l'exécution du mandat du FCC, a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le FCC continue de fournir des solutions innovantes pour développer des projets importants, améliorer le climat d'investissement au Canada et permettre à Investissements PSP de demeurer à l'affût de l'évolution des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. »

« Rio Tinto se réjouit de collaborer avec le FCC et le gouvernement du Canada pour élargir sa production canadienne d'oxyde de scandium, un matériau de haute performance utilisé dans la fabrication de pointe et la production d'énergie, a indiqué Sophie Bergeron, directrice exécutive, Rio Tinto Fer et Titane et Diamants. Ce projet utilise un processus novateur développé au Canada par nos scientifiques et s'approvisionne entièrement à partir de nos actifs miniers et métallurgiques nationaux, afin de fournir un approvisionnement sécuritaire en Amérique du Nord pour ce minerai critique. »

Rio Tinto a mis au point un processus révolutionnaire pour extraire et produire du scandium de haute pureté directement à partir des résidus issus de la production de dioxyde de titane, à son usine Rio Tinto Fer et Titane, au Québec, éliminant l'impact environnemental de travaux d'extraction additionnels. Considéré comme un minerai critique par le Canada, les États-Unis, l'Australie et d'autres pays, le scandium se trouve un peu partout dans le monde, mais est généralement présent en très faibles quantités et mélangé à d'autres minéraux et métaux. Il peut donc être difficile à extraire et à traiter, à la fois sur le plan technique et financier. Le scandium est l'élément de microalliage connu le plus efficace au monde. Il permet de renforcer l'aluminium tout en réduisant son poids, en améliorant sa flexibilité et en augmentant sa résistance à la chaleur et à la corrosion. Ses attributs lui confèrent des avantages stratégiques pour les plateformes de défense et la fabrication de véhicules légers. Ses propriétés uniques permettent également d'améliorer la performance des piles à combustible à oxyde solide, qui sont de plus en plus utilisées comme solutions d'énergie alternative pour les bâtiments, les installations de soins de santé et les centres de données.

Faits saillants de la transaction

Cette transaction s'inscrit dans les priorités établies lors du sommet du G7 à Kananaskis, en juin 2025, au cours duquel le Canada a lancé le Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques pour réduire la dépendance à des chaînes d'approvisionnement non sécuritaires pour les principaux minéraux critiques. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada (« GdC ») et ses partenaires du G7 ont proposé une Alliance sur la production de minéraux critiques pour regrouper la demande, coordonner les accords d'achat et mettre en œuvre des mécanismes de stabilisation des prix afin de soutenir la capacité nationale au sein des pays membres.

») et ses partenaires du G7 ont proposé une Alliance sur la production de minéraux critiques pour regrouper la demande, coordonner les accords d'achat et mettre en œuvre des mécanismes de stabilisation des prix afin de soutenir la capacité nationale au sein des pays membres. GAFCC agit à titre de gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif du FCC, sans lien de dépendance avec le GdC. Elle détient le savoir-faire en investissement pour structurer des transactions qui appuient les stratégies gouvernementales en vue de diversifier la production responsable et de contribuer à l'approvisionnement en minéraux critiques, d'encourager les investissements dans les projets de minéraux critiques et la création de valeur locale, ainsi que de promouvoir l'innovation.

L'investissement du FCC s'élevant environ à 25 M$ CA sera effectué sous la forme d'une structure de redevances similaire à une action.

En lien avec cet investissement, le GdC a convenu de conclure deux accords commerciaux avec le projet et Rio Tinto : Un accord d'achat avec Rio Tinto dans lequel le GdC s'engage à acheter un volume de scandium; Un accord de commercialisation et de stockage, en vertu duquel Rio Tinto aidera le GdC à commercialiser et à stocker le scandium.



À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos du Groupe Rio Tinto au Canada

Le Groupe Rio Tinto est la plus grande société minière et métallurgique au Canada, dotée d'un effectif de plus de 14 000 personnes et d'un portefeuille complet d'actifs opérationnels répartis en Colombie-Britannique, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest. La société s'efforce de trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin, et qui sont nécessaires à la croissance et à la décarbonation. Ces métaux et minéraux se retrouvent partout dans notre quotidien : l'aluminium dans nos véhicules, le minerai de fer dans l'acier de nos villes, le lithium dans les véhicules électriques, le dioxyde de titane dans la peinture et d'autres minéraux critiques dans des technologies de pointe.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

Investissements PSP a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC au FCC, exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les investissements faisant l'objet d'un recoupement.

Au moment de l'approbation de la transaction, Investissements PSP détenait une participation dans Rio Tinto PLC, la société mère d'origine de Rio Tinto Fer et Titane inc. de moins de 0,1 % par l'entremise de divers portefeuilles dans le cours normal de ses activités menées sur les marchés publics. Dans chaque cas, les placements d'Investissements PSP ne comportent aucune capacité de gouvernance ni de prise de décisions.

Ce qui précède est divulgué conformément à la Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP.

