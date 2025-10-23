Le PNCND verra la construction de quatre PRM de taille commerciale - une première parmi les pays du G7 - qui, une fois achevés, devraient fournir jusqu'à 1 200 MW d'électricité fiable, abordable et à faible émission de carbone, soit suffisamment pour alimenter 1,2 million de foyers. Le FCC et le FOC investissent dans ce projet d'infrastructure énergétique de calibre mondial afin de réduire les risques liés à la construction et à l'exploitation des premiers PRM. En tirant parti de leurs mandats d'investissement uniques, les deux organisations proposent des mécanismes financiers novateurs permettant de partager temporairement certains risques qui freinent actuellement l'intérêt du secteur privé. Cette transaction ouvre la voie à une participation accrue du secteur privé et des Premières Nations dans le PNCND à long terme.

Cet investissement renforcera également la solide chaîne d'approvisionnement nucléaire existante du Canada, injectera des centaines de millions de dollars dans la chaîne d'approvisionnement industrielle de l'Ontario, contribuera à la résilience du réseau électrique à faibles émissions de carbone et favorisera l'émergence d'une nouvelle génération d'expertise nucléaire au Canada.

Détails de la transaction et avantages pour le public

OPG demeure le propriétaire et l'exploitant majoritaire du PNCND. Le FCC et le FOC acquérant des participations minoritaires significatives dans le projet, représentant respectivement 15 % et 7,5 % des parts.

Les capitaux du FCC et du FOC seront mis à la disposition d'OPG, sous réserve de la satisfaction des conditions, en deux tranches : 1) le financement initial des immobilisations de PRM 1 ; et 2) des capitaux supplémentaires pour financer les PRM 2 à 4 une fois que le projet aura atteint certains jalons.

OPG prévoit terminer la construction du premier PRM d'ici la fin de la décennie et le raccorder au réseau d'ici la fin de 2030. La construction des PRM 2 à 4 devrait être terminée au milieu des années 2030.

En tant que projet unique en son genre, PNCND présente un profil de risque plus élevé qui limite l'accès au financement traditionnel. Conformément à leurs mandats, le FCC et le FOC investissent à un stade où le projet est exposé à certains risques de construction et technologiques.

Les investissements du FCC et du FOC visent à réduire les risques liés au PNCND et à le faire progresser à un point où la participation du secteur privé peut être catalysée efficacement dans cet actif essentiel du réseau électrique.

PNCND représente une occasion intéressante pour le FCC et le FOC d'investir dans un actif à tarifs réglementés à grande échelle dont les tarifs sont soumis à la surveillance et à l'approbation de la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Selon le Conference Board du Canada, le PNCND créera jusqu'à 18 000 emplois canadiens par année pendant la phase de construction, tout en ajoutant 38,5 milliards de dollars au PIB du Canada au cours des 65 prochaines années.

L'estimation actuelle du coût de la construction du PNCND est de 20,9 milliards de dollars, y compris les intérêts, l'indexation et du montant pour les imprévus.

Le FCC et le FOC bénéficieront d'une gouvernance basée sur le marché, facilitant ainsi la participation future d'investisseurs privés.

Au cours de l'élaboration du projet, OPG continue d'établir des relations respectueuses et collaboratives avec les communautés des Premières Nations visées par les traités Williams, en faisant avancer les conversations au rythme imposé par les Nations.

Citations

« Grâce à cette entente de financement novatrice, le Fonds de croissance du Canada est heureux de soutenir ces petits réacteurs nucléaires modulaires uniques en leur genre qui ont un potentiel considérable de reproduction au Canada et à l'échelle mondiale », a déclaré Yannick Beaudoin, président-directeur général, Gestion d'actif du Fonds de croissance du Canada Inc. (GAFCC). « Nous sommes impatients de tirer parti de ce modèle de financement pour susciter davantage d'intérêt de la part d'investisseurs privés déterminés à développer un réseau électrique à faibles émissions de carbone en Ontario et partout au Canada. »

« Nous sommes ravis de mettre à contribution le processus d'investissement rigoureux, l'expertise approfondie, l'efficacité opérationnelle et le modèle de gouvernance indépendant d'Investissements PSP pour l'exécution du mandat du FCC », a déclaré Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Avec l'annonce d'aujourd'hui, GAFCC continue de positionner le FCC comme un investisseur de premier plan dans l'écosystème canadien, en mettant l'accent sur sa capacité à débloquer des projets importants, sur l'amélioration du climat d'investissement au Canada, ainsi qu'en contribuant au développement de la vision prospective de PSP sur l'évolution du secteur énergétique. »

« Il s'agit d'un moment décisif pour le Fonds ontarien pour la construction et d'un moment décisif pour le financement de projets d'infrastructure de grande envergure », a déclaré Michael Fedchyshyn, directeur général du Fonds ontarien pour la construction. La transaction ouvre de nouvelles possibilités d'investissement dans le secteur de l'énergie de la province et stimulera la compétitivité, stimulera la création d'emplois et soutiendra l'innovation dans l'ensemble de la base industrielle.

« Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington aidera à répondre à la demande croissante d'énergie à faibles émissions de carbone et procurera des avantages économiques importants aux Ontariens et aux Canadiens, en créant des emplois et en obtenant des contrats dans l'ensemble de la solide chaîne d'approvisionnement nucléaire de la province », a déclaré Nicolle Butcher, présidente et cheffe de la direction d'OPG. « D'autres provinces canadiennes et d'autres juridictions mondiales font appel à notre expertise pour déployer des PRM comme solution à leurs besoins en matière de sécurité énergétique, ce qui fait de ce projet une plateforme pour une croissance future. »

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilisera des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

Pour les relations avec les médias du FCC, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos Fonds ontarien pour la construction

Le Fonds ontarien pour la construction (FOC) est un organisme de la Couronne régi par un conseil d'administration, dont le mandat est de catalyser les investissements dans des projets d'infrastructure générateurs de revenus à travers l'Ontario. Soutenu par un financement de 8 milliards de dollars provenant de la province, le FOC appuie des projets transformateurs dans cinq secteurs prioritaires : le logement abordable et étudiant, les soins de longue durée, l'énergie, le transport, ainsi que les infrastructures municipales et communautaires. Grâce à des mécanismes de financement novateurs et à des partenariats avec des investisseurs institutionnels et des communautés autochtones, le FOC contribue à mobiliser des capitaux privés pour réaliser des infrastructures à fort impact. Créé en vertu de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction, le FOC œuvre à bâtir une province plus forte et plus résiliente, pour aujourd'hui et pour les générations futures.

Pour en savoir plus, visitez https://buildingonfund.ca et suivez-nous sur LinkedIn @buildingontariofund.

À propos d'Ontario Power Generation

En tant que plus grand producteur d'électricité de l'Ontario et l'un des plus diversifiés en Amérique du Nord, OPG investit dans les économies locales et emploie des milliers de personnes partout en Ontario. OPG et ses sociétés affiliées font progresser le développement de nouvelles technologies à faibles émissions de carbone, de projets de remise à neuf et d'initiatives d'électrification pour répondre à la demande croissante d'une économie propre. Apprenez-en davantage sur la façon dont l'entreprise met en œuvre ces initiatives tout en accordant la priorité aux personnes, aux partenariats et aux communautés fortes chez opg.com.

