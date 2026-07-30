MiYOSMART® iQ arrive au Canada : une nouvelle ère dans le contrôle de la myopie et le début d'une nouvelle norme en soins de la vue

Le verre de contrôle de la myopie le plus avancé de HOYA Vision Care--dont il est cliniquement démontré qu'il stoppe la progression de la myopie en moyenne chez 9 enfants sur 10 au cours de la première année de port--est maintenant offert aux professionnels de la vue du Canada

MISSISSAUGA, Ontario, le 30 juillet 2026 /CNW/ -- HOYA Vision Care, Canada a annoncé le lancement au Canada du MiYOSMART® iQ, son verre ophtalmique de contrôle de la myopie le plus avancé pour les enfants. S'appuyant sur la technologie D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) à la base de MiYOSMART, MiYOSMART iQ introduit un design triplement amélioré (Triple Enhanced Design, ou TED) et repose sur des résultats cliniques révolutionnaires sur 12 mois qui représentent la plus haute efficacité de contrôle de la myopie rapportée à ce jour avec des verres ophtalmiques basés sur la technologie D.I.M.S.1,2

Une fillette à lunettes saute dans un ciel bleu éclatant parsemé de nuages, avec les logos MiYOSMART iQ et HOYA.

Un bond générationnel dans le contrôle de la myopie

Des résultats d'essai clinique révolutionnaires de HOYA Vision Care et de The Hong Kong Polytechnic University ont démontré que le nouveau design de verre ophtalmique de contrôle de la myopie MiYOSMART iQ est en mesure de stopper la progression cliniquement significative de la myopie* chez 9 enfants sur 10 au cours de la première année de port. Présentés au congrès annuel ARVO 2026 à Denver, les résultats représentent la plus haute efficacité de contrôle de la myopie rapportée à ce jour chez des enfants portant des verres ophtalmiques basés sur la technologie Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.).

Dans un essai clinique randomisé contrôlé (ECR) mené auprès de 196 enfants d'âge scolaire âgés de 4 à 12 ans à Hong Kong, myopes et ayant terminé l'étude, ceux qui portaient des verres ophtalmiques MiYOSMART iQ n'ont présenté en moyenne aucune progression de la myopie à 12 mois.1 L'allongement axial, la croissance excessive de l'œil qui entraîne la progression de la myopie chez les enfants,5 était inférieur ou comparable à celui des emmétropes--soit les personnes sans erreur de réfraction et présentant donc une croissance oculaire normale--chez les enfants portant des verres ophtalmiques MiYOSMART iQ.1

Pour la première fois avec des verres ophtalmiques basés sur la technologie D.I.M.S., l'efficacité du contrôle de la myopie a été démontrée chez des enfants dès l'âge de 4 ans, ce qui représente un jalon majeur dans le contrôle de la myopie à apparition précoce.1

« J'ai vu de nombreuses innovations au fil des ans, mais MiYOSMART iQ est vraiment exceptionnel », affirme Ryan McAdam, directeur général, HOYA Vision Care, Canada. « Avec iQ, nous inaugurons une ère de gestion de la myopie qui a le potentiel de changer la trajectoire de la santé visuelle des enfants au Canada et partout dans le monde. »

« Chez HOYA Vision Care, nous imaginons un monde sans myopie. Ce jalon constitue véritablement un bond générationnel dans le contrôle de la myopie et représente une étape importante vers la vision que nous nous engageons à façonner pour les enfants du monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, aucun essai mené sur un verre ophtalmique de contrôle de la myopie n'avait montré un tel niveau d'efficacité pour contrôler cette condition », a déclaré John Goltermann Lassen, chef de la direction de HOYA Vision Care. « Notre mission est d'améliorer la vie grâce à la vue en rehaussant continuellement la norme de soins en matière de contrôle de la myopie, en veillant à ce qu'une innovation réfléchie et un savoir-faire minutieux se traduisent par des bénéfices cliniques concrets pour les enfants et soutiennent la pratique des professionnels de la vue. »

Une préoccupation mondiale croissante

La myopie est une préoccupation de santé mondiale en forte croissance avec laquelle vivent des milliards de personnes. On prévoit qu'elle touchera environ la moitié de la population mondiale d'ici 2050--contre environ le tiers des gens aujourd'hui.6 Amorcer tôt dans la vie un contrôle efficace de la myopie réduit l'incidence d'années de progression cumulative de la myopie, abaissant ainsi considérablement le risque de développer une myopie forte et les maladies associées menaçant la vue plus tard dans la vie.7

Résultats cliniques : l'établissement d'une nouvelle référence

Chez les enfants âgés de 4 à 12 ans, le groupe MiYOSMART iQ n'a présenté en moyenne aucune progression de la myopie et a réduit l'allongement axial excessif à des niveaux inférieurs ou comparables à la croissance oculaire emmétropique.1-3

Chez les enfants myopes âgés de 4 à 6 ans, MiYOSMART iQ a démontré une efficacité de contrôle de la myopie de 65 % pour l'ÉSR et de 44 % pour la LA sur 12 mois, établissant une nouvelle référence en matière d'efficacité du contrôle de la myopie à un si jeune âge.1,3,4

Chez les enfants plus âgés de 7 à 12 ans, tels qu'ils sont généralement inclus dans la plupart des ECR sur les solutions de contrôle de la myopie, MiYOSMART iQ a démontré une efficacité de contrôle de la myopie de plus de 100 % pour l'ÉSR et de 94 % pour la LA sur 12 mois.3 Les enfants de tous les âges étudiés ont fait preuve d'un niveau élevé d'observance quant au port quotidien et toute la journée de MiYOSMART iQ, ce qui a permis un contrôle adéquat de la myopie.1,3

« Au-delà de l'arrêt de la progression de la myopie en moyenne sur une période de 12 mois et à travers les différentes étapes de l'enfance, ces résultats démontrent--pour la première fois avec des verres ophtalmiques de contrôle de la myopie--une efficacité chez les enfants dès l'âge de 4 ans atteints de myopie à apparition précoce, ce qui nous permet de la contrôler à un moment critique où elle progresse rapidement et où le risque de répercussions à long terme est le plus élevé »,8 a déclaré la Dre Natalia Vlasak, directrice mondiale des affaires médicales et scientifiques de HOYA Vision Care.

La science : le design triplement amélioré

MiYOSMART iQ est l'évolution la plus avancée de MiYOSMART, une technologie appuyée par plus de 100 publications scientifiques révisées par des pairs.9 Le nouveau design de verre ophtalmique s'appuie sur la technologie D.I.M.S. avec un design triplement amélioré (TED), comportant trois améliorations clés qui accroissent l'efficacité du contrôle de la myopie chez les enfants :3

Des segments de défocalisation positionnés plus près du centre géométrique du verre ophtalmique visent à activer en continu un « point optimal » sur la rétine périphérique proche--que HOYA désigne sous le nom de « Smart Zone » 12 --identifié par plusieurs études comme étant très réceptif au signal de défocalisation myopique qui régule la progression de la myopie. 10-12

--identifié par plusieurs études comme étant très réceptif au signal de défocalisation myopique qui régule la progression de la myopie. Une puissance de défocalisation plus élevée procure un signal de défocalisation myopique plus fort.

Une zone de traitement élargie offre une couverture plus étendue du champ visuel périphérique de l'enfant, même avec de plus grandes montures.

Un portefeuille puissant pour les professionnels de la vue du Canada

Depuis son lancement en 2018, plus de 15 millions de verres ophtalmiques MiYOSMART ont déjà été achetés par des parents dans plus de 50 pays à travers le monde.13 Au Canada, MiYOSMART iQ coexistera avec le verre pionnier MiYOSMART DIMS, créant un portefeuille puissant : le DIMS original demeure une option éprouvée et accessible, appuyée par huit ans de données cliniques,14 tandis que MiYOSMART iQ est la solution la plus avancée de HOYA pour les patients atteints de myopie progressive ou à apparition précoce, ou qui nécessitent l'intervention la plus forte possible. L'ajout de MiYOSMART iQ au portefeuille MiYOSMART représente une nouvelle ère dans le contrôle de la myopie.

HOYA Vision Care demeure engagée à faire évoluer ses solutions de traitement et à collaborer étroitement avec les professionnels de la vue et les parents afin d'aider à élargir l'accès à des soins efficaces et novateurs pour les enfants atteints de myopie progressive. Les professionnels de la vue de partout au Canada peuvent communiquer avec leur représentant de territoire HOYA local pour obtenir plus de renseignements sur MiYOSMART iQ.

Avis relatif au produit : l'approbation et la disponibilité des verres ophtalmiques MiYOSMART et MiYOSMART iQ pour le contrôle de la myopie varient selon les pays ; ils ne sont pas approuvés ni offerts à la vente dans tous les pays, y compris aux É.-U. Les résultats varient d'un patient à l'autre. Ne constitue pas un avis médical. Les professionnels de la vue doivent se fier à leur jugement clinique pour les soins de chaque patient.

*La progression cliniquement significative de la myopie est définie comme une variation de l'ÉSR strictement supérieure à −0,50 D sur 12 mois de port.

Références

Tse DYY, et al. Myopia Control Efficacy of Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle Lens with Triple Enhanced Design: a 12-month randomized controlled trial. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2026 Annual Meeting, 3-7 mai 2026. Abstract 2523. Disponible à : https://eppro02.ativ.me/web/index.php?page=IntHtml&project=ARVO26&id=4486941. (Consulté le : 16.04.2026). Kaymak H, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle Lenses with Triple Enhanced Design Normalize and Neutralize Axial Elongation in Myopic Children: A Randomized Three-Arm Trial Using AMMC Physiological Growth Criteria. Abstract OD72, ARVO Annual Meeting 2026, Denver, USA. Disponible à : https://eppro02.ativ.me/web/index.php?page=IntHtml&project=ARVO26&id=4490935. (Consulté le : 16.04.2026). Données HOYA en dossier. Résultats cliniques du verre ophtalmique HOYA MiYOSMART iQ. 04/2026. Tse DYY, et al. Myopia Control Efficacy of Defocus Incorporated Multiple Segments Triple Enhanced Design Spectacle Lenses. The 41st Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, 5-8 février 2026. Abstract 205567. Disponible à : https://2026.apaophth.org/abstract/?code=205567. (Consulté le : 16.04.2026). Carr BJ, et al. The Science Behind Myopia. 2017. In: Webvision: The Organization of the Retina and Visual System [Internet]. Salt Lake City (UT). University of Utah Health Sciences Center. Disponible à : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470669/. (Consulté le : 16.04.2026). Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123:1036-42. Bullimore MA, et al. The Risks and Benefits of Myopia Control. Ophthalmology. 2021;128(11):1561-79. CLEERE Study Group. Myopia Progression as a Function of Sex, Age, and Ethnicity. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2021:62(10);36-36. HOYA Vision Care. Confidence Through Evidence. 2026. Disponible à : https://www.hoyavision.com/vision-products/miyosmart/evidences/. (Consulté le : 16.04.2026). Smith III EL, et al. Eccentricity-dependent effects of simultaneous competing defocus on emmetropization in infant rhesus monkeys. Vision Res. 2020;177:32-40. Panorgias A, et al. Retinal responses to simulated optical blur using a novel dead leaves ERG stimulus. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(10):1. Swiatczak B, et al. Retinal "sweet spot" for myopia treatment. Sci Rep. 2024;14:26773. Données HOYA en dossier. Données commerciales du verre ophtalmique MiYOSMART. 04/2026. Leung TW, et al. Comparison of Myopia Progression in Individuals Wearing Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) Spectacle Lenses for Eight Years versus Shorter Durations. Poster number A0113. Présenté le 6 mai, ARVO 2025.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise mondiale de technologie et de technologie médicale, et un fournisseur de premier plan de produits novateurs de haute technologie et médicaux. HOYA est active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, offrant des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des verres optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs à semi-conducteurs, les écrans ACL et les disques durs. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement un effectif multinational de plus de 35 000 personnes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un chef de file mondial de l'industrie des verres ophtalmiques. L'entreprise se consacre à offrir des solutions novatrices en soins de la vue pour chaque étape de la vie d'un patient. Présente dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de premier plan dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise éprouvée en matière de designs de verres avancés, de technologies photochromiques haute performance et de traitements antireflet de haute qualité. Le solide portefeuille commercial de HOYA Vision Care comprend les verres optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits novateurs tels que les verres de contrôle de la myopie MiYOSMART pour enfants, les verres progressifs individualisés Hoyalux iD MySelf et la gamme de verres photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 personnes dans le monde, avec de grandes installations de production en Asie, en Europe et aux États-Unis, ainsi que 38 laboratoires Rx locaux à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hoyavision.com.

SOURCE HOYA Vision Care, Canada

CONTACT : Kim Kochendorfer, HOYA Vision Care, Canada, Courriel : [email protected]