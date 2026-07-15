Les verres à adaptation de lumière Sensity® 3 de HOYA Vision Care sont offerts au Canada, aux côtés de Sensity® Colours et Sensity® Shine

S'appuyant sur plus d'une décennie de succès mondial avec les générations antérieures de Sensity®, HOYA assure la satisfaction des patients à l'égard de leurs verres tout au long de la durée de validité de leur ordonnance

MISSISSAUGA, Ontario, 15 juillet 2026 /CNW/ - HOYA Vision Care, Canada, a annoncé le lancement des plus récents ajouts à sa gamme de verres à adaptation de lumière Sensity®, maintenant offerts aux professionnels de la vue partout au pays : Sensity® 3, Sensity® Shine, ainsi que sa toute nouvelle nouveauté, Sensity® Colours. Les verres à adaptation de lumière sont considérés comme une amélioration de qualité supérieure qui optimise l'expérience visuelle à l'intérieur comme à l'extérieur. Les patients d'aujourd'hui s'attendent à une durabilité à long terme et à des performances constantes, et le riche héritage de savoir-faire de HOYA répond toujours à cette attente.

Les verres Sensity® 3 sont conçus pour offrir une plus longue durée d'activation et une plus grande stabilité des couleurs au fil du temps que le principal concurrent. La vitesse de retour à l'état clair est également améliorée de 44 %2, et les verres s'assombrissent 21 % plus rapidement1 que la génération précédente de Sensity.

Principaux avantages de Sensity® 3 :

Durée de vie prolongée : Une performance d'assombrissement et d'éclaircissement plus fiable. En fait, Sensity ® 3 est jusqu'à 3 fois plus résistant à la fatigue que le principal concurrent sur le marché 1 . Pour les patients, cela se traduit par une performance constante et une réduction de l'éblouissement au fil des années de port.

Une performance d'assombrissement et d'éclaircissement plus fiable. En fait, Sensity 3 est jusqu'à 3 fois plus résistant à la fatigue que le principal concurrent sur le marché . Pour les patients, cela se traduit par une performance constante et une réduction de l'éblouissement au fil des années de port. Stabilité des couleurs : Jusqu'à 3 fois plus stable qu'un concurrent de premier plan 2 sous une exposition aux UV équivalente à une utilisation moyenne sur une période de deux ans. Cela signifie que la nuance de couleur du verre reste uniforme, même après deux ans de port.

Jusqu'à 3 fois plus stable qu'un concurrent de premier plan sous une exposition aux UV équivalente à une utilisation moyenne sur une période de deux ans. Cela signifie que la nuance de couleur du verre reste uniforme, même après deux ans de port. Réactivité : Vitesse d'assombrissement 21 % plus rapide 1 et vitesse de retour à l'état clair 44 % plus rapide comparativement à la génération Sensity ® précédente 2 .

Vitesse d'assombrissement 21 % plus rapide et vitesse de retour à l'état clair 44 % plus rapide comparativement à la génération Sensity précédente . Durabilité : Jusqu'à 3 fois plus durable dans le temps que le principal concurrent sur le marché, grâce à une nouvelle couche protectrice qui offre une meilleure intégrité de la surface.

« Grâce à la durabilité de Sensity® 3, à sa stabilité des couleurs de premier ordre et à sa vitesse de retour à l'état clair améliorée, HOYA propose désormais la meilleure solution photochromique globale », a déclaré Manisa Wozniak, responsable mondiale de la gestion des catégories de produits. « Nous croyons que ces améliorations répondent de façon optimale aux besoins des patients, permettant ainsi aux professionnels de la vue de bénéficier d'un avantage concurrentiel lors de la distribution de verres photochromiques. »

Les verres Sensity® 3 sont offerts en deux options de couleurs naturelles, Gris argenté et Brun bronze, dans tous les matériaux. Ils offrent une réduction de l'exposition à la lumière bleue à l'intérieur comme à l'extérieur, une performance extérieure de catégorie 3, une clarté exceptionnelle à l'intérieur et une protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB3. Deux couleurs supplémentaires, Vert émeraude et Bleu océan, seront disponibles en 2027.

La gamme Sensity® nouvelle et améliorée ne se contente pas de répondre aux critères de confort, de performance et de durabilité. Elle propose également des solutions uniques et résolument tendance pour répondre aux besoins des patients dans toutes les catégories.

Célébrez la couleur : Présentation de Sensity® Colours

Les verres de lunettes à adaptation de lumière Sensity® Colours ont été créés en gardant un œil sur les dernières tendances. Ces verres de pointe offrent une couleur vibrante et une grande commodité pour les passionnés de lunetterie avant-gardistes à la recherche de style et de fonctionnalité. Sensity® Colours associe la technologie photochromique haut de gamme de HOYA à six options de teintes tendance -- deux unies et quatre dégradées -- le tout avec une protection UV complète et une obscurité extérieure neutre et pratique pour une réduction optimale de l'éblouissement et une expérience visuelle naturelle et fidèle à la réalité.

Le retour de Sensity® Shine

Juste à temps pour l'été, les professionnels de la vue canadiens peuvent à nouveau proposer un éclat et un style accrus grâce à Sensity® Shine. Ces verres à adaptation de lumière offrent un traitement miroir ultra-tendance combiné à la commodité et à la polyvalence de Sensity. Sensity® Shine est disponible dans notre nouveau portefeuille Sensity Colours et Sensity Dark pour une performance optimale dans des conditions de luminosité variables à l'extérieur, avec une touche d'élégance en plus !

Les professionnels de la vue de tout le Canada peuvent communiquer avec leur directeur de territoire HOYA local pour obtenir de plus amples renseignements sur Sensity® 3, Sensity® Shine et Sensity® Colours. Pour en savoir plus, visitez hoyavision.com dès aujourd'hui.

1 Données internes de HOYA. Validation interne de la performance du produit HOYA - Sensity 3 - 05.2025. Données relatives au verre Gris 1,60 avec traitement HC.

2 Données internes de HOYA. Validation interne de la performance du produit HOYA - Sensity 3 - 05.2025. Données relatives au verre Gris 1,60 avec traitement TOP AR.

3 Données internes de HOYA. Fonction de coupure des UV et de la lumière bleue GQA 2025/3/12 V8. Revendications basées sur la norme ISO 8980-3:2022.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise mondiale de technologie et de technologie médicale, ainsi qu'un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie innovants. HOYA est active dans les domaines de la santé et des technologies de l'information, fournissant des verres de lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des verres optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs semi-conducteurs, les panneaux LCD et les disques durs (HDD). Comptant plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement un effectif multinational de plus de 35 000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial de l'industrie des verres de lunettes. L'entreprise se consacre à fournir des solutions de soins de la vue innovantes pour chaque étape de la vie d'un patient. Présente dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de leader dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise éprouvée dans la conception de verres avancés, les technologies photochromiques de haute performance et les traitements antireflets (AR) de haute qualité. Le solide portefeuille de marché de HOYA Vision Care comprend les verres optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits innovants tels que les verres de contrôle de la myopie pour enfants MiYOSMART, les verres progressifs individualisés Hoyalux iD MySelf et la gamme de verres photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et dispose de installations de production à grande échelle en Asie, en Europe et aux États-Unis, ainsi que de 38 laboratoires de prescription locaux à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hoyavision.com.

SOURCE HOYA Vision Care, Canada

CONTACT : Ob Hussain, HOYA Vision Care, Canada, Courriel : [email protected]