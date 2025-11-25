Le nouveau verre progressif haut de gamme surfacé en face arrière offre une vision binoculaire supérieure, une polyvalence ultime et une adaptation sans effort pour un plus grand attrait auprès des patients.

MISSISSAUGA, ON, 25 novembre 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement de faire évoluer continuellement la catégorie des verres progressifs et l'industrie optique en général, HOYA Vision Care, Canada, chef de file dans les technologies de verres ophtalmiques, a annoncé le lancement de HOYA Daynamic Pro™, son tout dernier verre progressif haut de gamme surfacé en face arrière. HOYA Daynamic Pro™ combine des technologies de verres avancées pour offrir aux professionnels des soins de la vue une solution hautement polyvalente et fiable qui assure une clarté, un confort et une confiance exceptionnels à un large éventail de porteurs de progressifs.

Un homme souriant portant des lunettes et un complet parle sur un téléphone mobile tout en tenant une tasse de café en carton, debout dans un espace intérieur très éclairé qui semble être une station de transport en commun. L'image comporte une boîte bleue et blanche dans le coin supérieur droit avec le texte « DAYNAMIC PRO ».

HOYA Daynamic Pro™ incorpore la technologie 3D Binocular Vision™ à la technologie d'Harmonisation Binoculaire™ (BHT) afin de créer une expérience visuelle véritablement rehaussée. En réduisant le déséquilibre prismatique périphérique et la distorsion, le verre permet une adaptation plus rapide et plus naturelle. Il coordonne également la fonction oculaire pour favoriser une mise au point précise et sans effort, la perception de la profondeur et la stabilité visuelle.

Favorise l'autonomie des professionnels des soins de la vue

HOYA Daynamic Pro™ est conçu pour être une offre fondamentale dans tout portefeuille de verres, ciblant les patients qui s'attendent à une forte performance mais ne nécessitent pas une personnalisation complète selon le style de vie.

Il permet aux PSV (Professionnels des Soins de la Vue) de « différencier leur portefeuille de verres avec quelque chose de meilleur que les designs de progressifs standards » en offrant une solution haut de gamme qui comble l'écart entre les progressifs de base et les options entièrement personnalisées.

Le verre est doté de la technologie BKS™ pour assurer un design cohérent à travers les verres solaires et clairs, permettant de choisir parmi une vaste gamme de styles de montures.

Son design offre six options de corridors pour un ajustement personnalisé, procurant aux PSV la flexibilité nécessaire pour répondre aux diverses préférences des patients.

Pour les patients, la combinaison des technologies et l'adaptation facile mènent à une satisfaction accrue et contribuent à bâtir une confiance plus forte et durable.

« Le lancement de HOYA Daynamic Pro représente un pas en avant significatif dans notre portefeuille de verres progressifs haut de gamme », a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Care, Canada. « Il offre une solution supérieure, fiable et extrêmement flexible qui répond aux besoins de presque tous les patients, permettant à nos clients de différencier leurs offres et permet d'améliorer la performance binoculaire par rapport aux progressifs standards. »

Conçu pour chaque style de vie

HOYA Daynamic Pro™ offre trois solutions polyvalentes, chacune conçue pour optimiser la vision selon les besoins visuels spécifiques de chaque patient :

Intérieur (Indoor) : Optimisé pour la vision de près, idéal pour les patients qui passent beaucoup de temps à l'intérieur ou au bureau.

: Optimisé pour la vision de près, idéal pour les patients qui passent beaucoup de temps à l'intérieur ou au bureau. Extérieur (Outdoor) : Axé sur la distance, mieux adapté aux patients actifs passant beaucoup de temps à l'extérieur.

: Axé sur la distance, mieux adapté aux patients actifs passant beaucoup de temps à l'extérieur. Urbain (Urban) : Design balancé entre les zones de près, intermédiaire et de loin pour les personnes qui sont toujours en mouvement et changent fréquemment de focus entre les champs de près, intermédiaire et de loin.

Pour en savoir plus sur les verres HOYA Daynamic Pro™, les professionnels des soins de la vue peuvent visiter en ligne et contacter leur Directeur de Territoire pour obtenir des ressources additionnelles, la disponibilité des produits et de la formation.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise mondiale de technologie et de technologies médicales, et un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie innovants. HOYA est active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, fournissant des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des verres optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs à semi-conducteurs, les panneaux ACL et les disques durs. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement une main-d'œuvre multinationale de plus de 35 000 personnes. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un chef de file mondial dans l'industrie des verres de lunettes. L'entreprise se consacre à fournir des solutions de soins de la vue innovantes pour chaque étape de la vie d'un patient. Présente dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de premier plan dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise éprouvée dans les conceptions de verres avancées, les technologies photochromiques de haute performance et les revêtements AR de haute qualité. Le solide portefeuille de marché de HOYA Vision Care comprend les verres optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits innovants tels que les verres de contrôle de la myopie MiYOSMART pour enfants, les verres progressifs individualisés Hoyalux iD MySelf et la gamme de verres photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 employés dans le monde, possède des installations de production à grande échelle en Asie, en Europe et aux États-Unis, et compte 38 laboratoires Rx locaux à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hoyavision.com.

