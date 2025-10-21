HOYA Canada et Centennial récemment acquis se dirigent vers l'avenir des professionnels des soins oculaires tout en répondant aux besoins changeants de l'industrie des soins oculaires

MISSISSAUGA, Ontario, 21 octobre 2025 /CNW/ - Grâce à leur engagement commun à investir dans les possibilités d'éducation et de croissance au sein de l'industrie de l'optique, HOYA Vision Care, Canada, et Centennial Optical sont en cours avec d'importants projets multiplesdes investissements annuels pour soutenir les collèges et les écoles d'optique et d'optométrie partout au Canada. Cet engagement souligne le dévouement continu de HOYA et de Centennial à faire progresser l'éducation sur les soins oculaires et à favoriser la prochaine génération de professionnels des soins oculaires.

Logo de Centennial Optical Ltd. avec le slogan français « toujours en vue »

HOYA Canada demeure déterminée à soutenir le perfectionnement professionnel et la formation des professionnels des soins oculaires actifs au moyen de commandites de conférences et d'événements de formation continue partout au pays. L'entreprise a investi près de 400 000 $ dans ces événements importants et ces possibilités d'apprentissage à l'échelle nationale en 2024 seulement, et HOYA est en voie d'investir plus de 330 000 $ en 2025. De même, Centennial Optical a investi près de 450 000 $ par l'entremise de subventions et de divers programmes éducatifs depuis 2024.

Ce financement combiné fournira des ressources essentielles à ces établissements d'enseignement supérieur, appuyant diverses initiatives visant à améliorer les programmes d'éducation, à acquérir de nouvelles technologies et à offrir aux étudiants de meilleures possibilités d'apprentissage.

« HOYA est honorée de contribuer à l'éducation de la prochaine génération d'opticiens et d'optométristes canadiens grâce à son soutien à ces écoles distinguées, a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Care, Canada. « Ces investissements soulignent l'importance que nous accordons aux progrès de l'industrie de l'optique au Canada. En renforçant ces programmes, nous veillons à ce que les professionnels des soins oculaires disposent de l'expertise, de la compréhension et des outils nécessaires pour offrir un service exceptionnel à leurs collectivités. »

HOYA Canada et Centennial reconnaissent le rôle essentiel que jouent ces établissements d'enseignement dans l'élaboration d'un paysage robuste et novateur de soins oculaires pour les générations futures d'étudiants et de professionnels.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise mondiale de technologie et de technologie médicale, et un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie novateurs. HOYA est active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, fournissant des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des lentilles optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs à semi-conducteur, les panneaux ACL et les disques durs. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement plus de 35 000 personnes. Pour en savoir plus, consultez le site www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un chef de file mondial de l'industrie des lunettes. L'entreprise se consacre à fournir des solutions novatrices de soins de la vue pour chaque étape de la vie d'un patient. Avec une présence dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de premier plan dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise éprouvée dans les conceptions avancées de lentilles, les technologies photochromiques à haute performance et les revêtements de RA de haute qualité. Le solide portefeuille de produits sur le marché de HOYA Vision Care comprend des lentilles optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits novateurs comme les lentilles de contrôle de la myopie MiYOSMART pour enfants, les lentilles progressives personnalisées MySelf de Hoyalux iD et la gamme de lentilles photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 employés dans le monde, avec des installations de production à grande échelle en Asie, en Europe et aux États-Unis, ainsi que 38 laboratoires Rx locaux dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hoyavision.com.

À propos de Centennial Optical

Fondée en 1967, Centennial vend des biens et des services optiques à des professionnels canadiens des soins oculaires (optométristes et opticiens), à des laboratoires optiques et à des détaillants de produits optiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.centennialoptical.com.

