LONGUEUIL, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Les incendies dans la vaste forêt boréale canadienne sont parmi les plus grands et les plus intenses du monde. Tous les ans, plus de 2,1 millions d'hectares sont dévastés par quelque 8000 feux de forêt. C'est l'équivalent de presque la moitié de la Nouvelle-Écosse. Environ un milliard de dollars sont consacrés chaque année au Canada pour lutter contre ces incendies. Le gouvernement du Canada mesure l'importance de ce problème croissant et est déterminé à protéger les communautés, les ressources naturelles et les habitats fauniques du Canada.

L'observation de la Terre par satellite est la seule façon d'obtenir des données quotidiennes sur tous les feux de forêt en activité sur l'ensemble du territoire canadien. Afin de renforcer la capacité du Canada de surveiller ces incendies, l'honorable Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui que, suivant un processus concurrentiel ouvert, l'entreprise exactEarth Ltd., une filiale de Spire Global Canada, s'est vu accorder 72 millions de dollars pour la conception de la mission satellitaire canadienne GardeFeu. Le contrat a ensuite été attribué à Spire Global Canada à la suite de l'acquisition d'exactEarth par une autre société.

GardeFeu comptera sept microsatellites dont la conception permettra de surveiller tous les jours les feux de forêt en activité au Canada. Ils fourniront des données essentielles aux autorités responsables pour leur permettre de surveiller le comportement des feux de forêt, de déterminer ceux posant un risque élevé et de prendre des décisions éclairées pour mieux protéger les Canadiens, en particulier dans les collectivités éloignées et nordiques. Par ailleurs, les données de GardeFeu seront intégrées aux prévisions sur la qualité de l'air, auxquelles les Canadiens se reportent pour se renseigner afin de se protéger de la fumée des feux de forêt.

Citations

« Les satellites fournissent des renseignements très utiles pour améliorer notre vie. Les investissements dans la mission GardeFeu nous permettront de recourir à des innovations satellitaires pour accroitre la résilience du Canada face aux défis environnementaux actuels. Grâce à cette mission, nous serons en mesure de mieux surveiller et gérer les feux de forêt, un risque croissant pour notre pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les Canadiens, tout comme nos amis au sud de la frontière, sont aux prises avec des feux de forêt plus intenses que jamais et de plus en plus fréquents. Grâce à GardeFeu, les pompiers de tout le pays disposeront de meilleures données pour défendre et protéger les Canadiens, réduire les dommages environnementaux et les pertes économiques, et améliorer les prévisions pour permettre aux habitants et aux autorités locales de prendre des précautions. La mission GardeFeu renforcera aussi le leadership du Canada à l'échelle mondiale dans la recherche sur les feux de forêt et leur gestion. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous constatons chaque année la dévastation causée par les feux de forêt dans nos communautés. Ces incendies étant de plus en plus fréquents et intenses en raison des changements climatiques, notre gouvernement prend des mesures pour assurer la sécurité de la population canadienne. La mission GardeFeu fournira des données sur les feux de forêt en temps quasi réel pour les prévisions sur la fumée et la qualité de l'air, informations dont les Canadiens ont besoin pour protéger leur santé. Notre gouvernement reste déterminé à aider les communautés à s'adapter et à renforcer leur résilience, pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les capteurs infrarouges de pointe de la mission GardeFeu produiront des images thermiques qui fourniront des renseignements inédits sur les feux de forêt. Les autorités responsables s'en serviront pour évaluer l'intensité et l'évolution des feux de forêt, et prendre les décisions qui s'imposent.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les responsables de la gestion des feux de forêt partout au pays et verra au développement de systèmes d'information qui répondent à leurs besoins.

poursuivra sa collaboration avec les responsables de la gestion des feux de forêt partout au pays et verra au développement de systèmes d'information qui répondent à leurs besoins. Les investissements dans la mission GardeFeu renforceront la capacité du Canada de construire, tester et assembler de petits satellites. Ils soutiendront la croissance continue et la diversification de notre secteur spatial.

de construire, tester et assembler de petits satellites. Ils soutiendront la croissance continue et la diversification de notre secteur spatial. Les données de la mission GardeFeu seront utiles à plusieurs services existants, notamment pour la cote air santé du Canada , la modélisation des interventions en cas d'urgence environnementale, les renseignements sur la visibilité pour la navigation aérienne, les prévisions sur la fumée des feux de forêt et les études de modélisation de l'impact de la qualité de l'air sur la santé.

, la modélisation des interventions en cas d'urgence environnementale, les renseignements sur la visibilité pour la navigation aérienne, les prévisions sur la fumée des feux de forêt et les études de modélisation de l'impact de la qualité de l'air sur la santé. La mission GardeFeu est une initiative du gouvernement du Canada réalisée par l'Agence spatiale canadienne, le Service canadien des forêts et le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre de Ressources naturelles Canada , et Environnement et Changement climatique Canada .

réalisée par l'Agence spatiale canadienne, le Service canadien des forêts et le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre de Ressources naturelles , et Environnement et Changement climatique . La mission GardeFeu s'inscrit dans l'objectif de la Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite de renforcer la prestation de services essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens.

La mission GardeFeu devrait être lancée en 2029.

Informations supplémentaires

À propos de la mission GardeFeu

Mission GardeFeu - fiche technique

Les satellites d'observation de la Terre

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]