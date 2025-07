LONGUEUIL, QC, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Pour réaliser le projet ambitieux de s'établir sur la Lune, la collaboration internationale est incontournable. Il sera essentiel de disposer d'une nouvelle génération d'astromobiles lunaires polyvalentes, et des partenaires du monde entier travaillent au développement de technologies complémentaires destinées à la surface lunaire.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi de trois contrats totalisant 14,6 millions de dollars pour faire avancer la mise au point d'une nouvelle astromobile utilitaire lunaire canadienne. Cet investissement marque le début d'un projet à long terme qui prendra appui sur les compétences et la détermination d'experts de partout au Canada.

L'astromobile utilitaire sera essentielle au travail des astronautes, soutiendra les opérations - notamment le transport de matériel - et servira à la logistique et aux activités de construction sur la Lune. Au cours des 18 prochains mois, Canadensys Aerospace Corporation, MDA Space et Mission Control effectueront des études exploratoires sur les diverses options envisageables pour l'astromobile, y compris ses capacités potentielles en fonction de différentes tailles et utilisations.

Cette astromobile utilitaire est le fruit de dizaines d'années d'investissements consacrés au développement technologique, permettant au Canada de devenir un chef de file de la robotique, y compris des astromobiles, et au secteur spatial canadien d'être en bonne position pour profiter des futures opportunités offertes dans le domaine des véhicules lunaires. L'Agence spatiale canadienne (ASC) a pour objectif de mettre au point une astromobile utilitaire à la mesure de l'histoire fructueuse du Canada dans le domaine spatial et de ses ambitions pour l'exploration future de l'espace. Cet investissement nous rapproche du jour où un astronaute de l'ASC sera sur la Lune pour y travailler.

« Le gouvernement du Canada demeure fermement résolu à soutenir des initiatives audacieuses qui stimulent l'innovation et renforcent le leadership du Canada sur la scène mondiale. Avec des partenaires internationaux, le Canada travaillera à la conception et au développement de cette astromobile utilitaire lunaire et orientera la prochaine ère de l'exploration habitée de la Lune. À terme, la mise au point de cette astromobile utilitaire lunaire pourrait ouvrir des possibilités de croissance pour des entreprises canadiennes et leur permettre d'être concurrentielles sur le marché mondial, et devrait créer ou maintenir 200 emplois bien rémunérés dans les dix prochaines années dans ce secteur industriel des plus innovateurs et à forte intensité de recherche-développement. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Grâce à un approvisionnement intelligent et stratégique, notre gouvernement appuie les technologies de pointe qui rendent hommage à notre héritage spatial tout en préparant l'avenir, celui d'un astronaute canadien vivant et travaillant un jour sur la Lune. Services publics et Approvisionnement Canada est fier de contribuer à cette ambition, en mettant en place les outils et partenariats nécessaires pour faire avancer l'innovation et renforcer l'économie canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Dans le budget fédéral de 2023, un financement de 1,43 milliard de dollars a été prévu pour que l'ASC continue de contribuer à l'exploration de la Lune : 1,2 milliard de dollars sur 13 ans pour la conception et la construction d'une astromobile utilitaire lunaire; 150 millions de dollars sur cinq ans pour faire avancer les concepts de l'astromobile utilitaire et permettre le développement de nouvelles technologies pour le véhicule dans le cadre du Programme d'accélération de l'exploration lunaire.

Dans les dix prochaines années, les investissements dans l'astromobile utilitaire devraient permettre de créer ou maintenir 200 emplois bien rémunérés dans ce secteur industriel des plus innovants et à forte intensité de recherche-développement.

Les progrès réalisés dans le domaine des astromobiles pourraient servir aux futures missions sur Mars et à d'autres projets dans l'espace lointain, ce qui permettrait au Canada d'atteindre ses objectifs à long terme en science et au chapitre de l'innovation et du développement économique dans le domaine spatial.

d'atteindre ses objectifs à long terme en science et au chapitre de l'innovation et du développement économique dans le domaine spatial. La conception de cette astromobile doit tenir compte de l'environnement unique de la Lune. Entre autres choses : sa vie utile doit être d'au moins 10 ans; elle doit résister à la nuit lunaire, d'une durée d'environ deux semaines et où la température peut descendre jusqu'à -200 °C; on pourra la télécommander à partir d'un centre de contrôle canadien sur Terre et des astronautes pourront l'utiliser, qu'ils soient sur la Lune ou en orbite autour de la Lune; elle sera dotée d'outils robotisés, d'instruments scientifiques et de capteurs perfectionnés pour soutenir les opérations sur la Lune.



