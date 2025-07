LONGUEUIL, QC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - La présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell s'est rendue au Japon pour rencontrer le président de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) Hiroshi Yamakawa afin d'explorer de nouvelles avenues de collaboration et de favoriser le renforcement des partenariats.

Lors de la rencontre, la relation durable et productive entre les deux agences spatiales a été réaffirmée, notamment leur partenariat dans le programme de la Station spatiale internationale et la Charte internationale Espace et catastrophes majeures ainsi que le renouvellement de leur engagement à échanger d'importantes données d'observation de la Terre - une collaboration amorcée en 2021.

Le Canada et le Japon ont une longue histoire de coopération. Ensemble, l'Agence spatiale canadienne et la JAXA développent des technologies lunaires complémentaires pour aider à l'établissement des êtres humains sur la Lune. Les deux agences se consacrent aussi à la mise au point de technologies de nouvelle génération afin que les activités dans l'espace demeurent durables et sûres.

La délégation de l'Agence spatiale canadienne a aussi pris part à la conférence SPACETIDE pour présenter le programme spatial canadien et les excellentes capacités industrielles nationales, ainsi que pour échanger avec des représentants du secteur spatial japonais. L'objectif était de faire connaitre les possibilités futures de relations industrielles canado-japonaises et de développement des entreprises des deux pays, et de préparer le terrain à cet égard.

Vu le contexte de plus en plus complexe dans le secteur spatial mondial, il est essentiel d'établir de solides partenariats internationaux. Le Canada reste déterminé à collaborer étroitement avec des pays ayant une optique commune, comme le Japon, pour promouvoir l'exploration pacifique de l'espace, renforcer les relations industrielles et soutenir l'innovation pour le bien de toute l'humanité.

Citations

« Le Canada et le Japon sont reconnus pour leurs progrès scientifiques et technologiques, et partagent les mêmes vues sur l'utilisation pacifique et innovatrice de l'espace. En développant leurs points forts et en innovant de concert, nos deux pays se placent en position favorable pour leur croissance et jettent aussi les bases essentielles de l'avenir de l'exploration spatiale. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« En renforçant notre collaboration avec le Japon, que ce soit pour l'observation de la Terre, l'exploration de la Lune ou le développement commercial, nous faisons avancer des priorités communes, comme la durabilité, la résilience et les nouvelles perspectives économiques. »

Lisa Campbell, présidente, Agence spatiale canadienne

« La visite de la présidente Campbell a été une excellente occasion pour la JAXA et l'Agence spatiale canadienne de renouveler leur engagement de renforcer sans cesse leur partenariat. Nous avons eu aussi la possibilité de présenter les différentes activités de recherche-développement de la JAXA, comme pour l'observation de Terre, les missions lunaires, les sciences spatiales et le Fonds pour la stratégie spatiale. Il tarde à la JAXA de poursuivre cette relation de longue date pour soutenir l'utilisation pacifique et durable de l'espace ainsi que l'avancement des sciences et technologies. »

Hiroshi Yamakawa, président, Agence japonaise d'exploration aérospatiale

Faits en bref

Le Canada et le Japon sont tous deux membres de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Grâce à 17 membres et 270 satellites du monde entier, la Charte permet d'organiser les ressources et l'expertise pour intervenir rapidement lors d'une catastrophe.

L'Agence spatiale canadienne soutient la participation de deux scientifiques du Canada à la mission XRISM. Cette mission internationale de la JAXA a pour but d'étudier avec un télescope spatial des phénomènes extrêmes dans l'espace et d'approfondir notre compréhension de l'Univers.

