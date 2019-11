Mission économique et commerciale de la ministre Caroline Proulx à Paris - Coopération entre la France et le Québec pour une croissance économique de l'industrie touristique

PARIS, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La France et le Québec collaboreront étroitement afin d'assurer la croissance de leur industrie touristique. C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, M. Jean-Baptiste Lemoyne, à la suite d'un entretien mené lors d'une mission économique et commerciale de la ministre à Paris.

Cette collaboration s'inscrit à la suite de la Déclaration conjointe entre le Premier ministre du Québec et le Président de la République française, de janvier 2019. Cette déclaration confirmait l'importance qu'ils accordent à la relation directe, privilégiée, stratégique et structurelle entre le Québec et la France. Les deux gouvernements s'y entendaient notamment pour accentuer les efforts visant à augmenter les échanges commerciaux et à renforcer les liens dans divers secteurs d'activité innovants et porteurs, dont le tourisme.

Au cours des prochains mois, les deux gouvernements identifieront des défis et enjeux communs et cibleront des pistes de collaboration en matière de tourisme. Ce travail conjoint aura également comme objectif de favoriser la création d'environnements propices au développement des entreprises, à l'innovation et à la promotion de leurs territoires.

« Je me réjouis de cette coopération avec la France afin de soutenir la croissance économique de notre industrie. Que ce soit l'optimisation de l'accueil des touristes internationaux, la modernisation de nos pratiques ou encore la promotion de notre destination, nous partageons avec la France plusieurs objectifs communs. En mai 2020, notre gouvernement annoncera une stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025. Une stratégie qui sera innovante, audacieuse et à la fine pointe des meilleures pratiques. Je suis persuadée que la mise en commun de nos efforts enrichira celle-ci et profitera positivement et concrètement à notre secteur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec

« La France et le Québec partagent des atouts touristiques majeurs que nous devons faire fructifier ensemble. Je pense à la langue française et à notre culture commune. Il nous faut travailler ensemble à promouvoir nos filières touristiques pour rendre nos territoires encore plus attractifs. L'industrie du tourisme est un secteur économique essentiel pour la France, première destination mondiale en 2018 avec 90 millions de touristes. La coopération entre la France et le Québec pour les cinq années à venir nous permettra d'investir pour le tourisme de demain, en prenant en compte les enjeux de durabilité, d'innovation et d'attractivité. »

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française

Au Québec, le tourisme est le 3 e produit d'exportation après les aéronefs et l'aluminium. C'est un joueur de premier plan dont les recettes ont cru de 4,9 % en 2018 par rapport à l'année précédente. À lui seul, le secteur touristique génère plus de 9 % des emplois du Québec.

produit d'exportation après les aéronefs et l'aluminium. C'est un joueur de premier plan dont les recettes ont cru de 4,9 % en 2018 par rapport à l'année précédente. À lui seul, le secteur touristique génère plus de 9 % des emplois du Québec. La France tient son rang de première destination touristique mondiale. Le tourisme est un moteur de l'économie française qui représente 8 % de la richesse nationale, et génère 168 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.

