Mission économique à New York : la ministre Caroline Proulx se réjouit de l'intérêt des intervenants clés du secteur touristique envers le Québec

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, s'est rendue à New York les 10 et 11 novembre derniers pour promouvoir le tourisme au Québec et échanger avec des intervenants du secteur. L'objectif principal de cette première mission à vocation touristique : le retour au Québec des touristes de l'est des États-Unis, l'un des marchés prioritaires avec la France et l'Ontario, dans un contexte de relance de l'industrie touristique.

Au cours de la mission, Mme Proulx a rencontré M. Andrew Rigie, directeur général de la New York City Hospitality Alliance, M. Dhruv Chopra, cofondateur et président de l'espace Elsewhere et de PopGun Presents, ainsi que Mme Kelly L. Cerialo, professeure associée et coordonnatrice de programme au Département d'affaires et d'hôtellerie du Paul Smith's College, avec qui elle a discuté des bonnes pratiques en matière de tourisme et des occasions de partenariats transfrontaliers.

Elle a également échangé avec Mme Debra Simon, présidente de Debra Simon Art Consulting, et M. Jerry Scupp, vice-président de la Garment District Alliance, sur la place du tourisme et de l'art dans la revitalisation des quartiers. La ministre Proulx a aussi eu l'occasion de s'entretenir avec M. Jonathan D. Lovitz, conseiller spécial pour la National LGBT Chamber of Commerce, et M. Ben Garcia, directeur général au American LGBTQ+ Museum.

Par ailleurs, la ministre fait partie d'un groupe de 23 femmes qui ont été honorées le 11 novembre pour leur parcours distinctif lors du gala Moves Power Women 2022, un événement qui célèbre le leadership et la détermination de femmes actives dans différentes sphères de la société. Une excellente occasion de promouvoir le Québec en tant que destination exceptionnelle!

Citation :

« Le tourisme international a repris de la vigueur, mais la concurrence sur les marchés pour séduire les touristes est féroce. C'est important d'être sur la ligne de départ dans le contexte de relance de l'industrie touristique. Je suis donc ravie des échanges que j'ai eus avec les intervenants clés du secteur touristique new-yorkais. J'ai pu observer une grande écoute et un intérêt manifeste pour le Québec. Nous avons tout pour offrir une expérience unique et mémorable aux visiteurs du Nord-Est américain. Cette mission était donc l'occasion de promouvoir notre destination afin d'encourager nos voisins à venir nous visiter encore plus souvent et en plus grand nombre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les régions de l'Atlantique centre et de la Nouvelle-Angleterre sont respectivement la première et la deuxième source de touristes états-uniens au Québec.

De janvier à août 2022, 23 % des entrées de touristes américains à la frontière terrestre du Canada par le Québec étaient attribuables au marché de l'État de New York .

par le Québec étaient attribuables au marché de l'État de . En 2019, selon les estimations du ministère du Tourisme, près de 1,6 million de touristes de l'Atlantique centre et de la Nouvelle-Angleterre avaient visité le Québec, pour un total de 5,8 millions de nuitées. Cela représente près de 925 millions de dollars en dépenses touristiques.

Cette mission de la ministre s'inscrit également dans la foulée de la campagne de promotion en cours sur ce marché. Elle compte entre autres une vidéo principale avec trois déclinaisons. Ces vidéos visent autant à inspirer et à inciter qu'à passer à l'action.

