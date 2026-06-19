Plus de 100 organisations canadiennes ont participé à la mission de Scale AI dans le cadre du plus grand rendez-vous technologique d'Europe

PARIS, le 19 juin 2026 /CNW/ - SCALE AI, la grappe canadienne en intelligence artificielle, a fait vivre le momentum canadien en IA pour une troisième année consécutive en étant à la tête de la délégation canadienne à VivaTech 2026, qui s'est tenue à Paris du 17 au 20 juin.Composée de plus de 100 organisations de l'écosystème canadien, cette mission a concrétisé en résultats tangibles les ambitions internationales récemment mises de l'avant par le gouvernement canadien dans sa nouvelle stratégie d'IA. Cette initiative s'inscrit dans une séquence internationale majeure pour le Canada, avec une présence marquée cette semaine au G7, à Eurosatory et à VivaTech.

Mission de Scale AI à VivaTech 2026 : Renforcer les partenariats multinationaux avec des alliés de confiance (Groupe CNW/Scale AI)

Choisis pour leur excellence et leur vision, plus de 230 leaders canadiens de l'IA appliquée et de la recherche étaient présents sur le Pavillon Canada. Ils y ont multiplié les échanges avec des partenaires et investisseurs internationaux, dans un contexte mondial où le Canada cherche à renforcer ses collaborations multinationales avec des alliés de confiance et à contribuer à façonner une communauté internationale de l'IA. En tant que plus important rendez-vous technologique en Europe, VivaTech a offert une plateforme stratégique pour positionner l'expertise canadienne du Canada auprès d'acteurs clés des marchés européen et international.

Partenaire IA officiel de la mission, Cohere, champion canadien du secteur des grands modèles de langage, était présent pour renforcer ses alliances avec l'international, à la suite de son partenariat conclu il y a quelques semaines avec l'entreprise allemande Aleph Alpha. Au-delà de cette présence majeure, cette volonté de bâtir, avec des pays alliés, une alternative crédible en IA fondée sur des valeurs démocratiques communes a également guidé l'ensemble de la mission canadienne à VivaTech.

Parmi les délégués d'affaires, des entreprises d'importance reconnues dans la Stratégie d'IA du Canada telles que Maya HTT et Vivid Machines, ont présenté des produits d'IA concrets qui permettent déjà de mettre l'IA au profit de gains concrets en termes de productivité et de performance. De l'IA industrielle à l'agriculture de précision, les 100 fournisseurs technologiques ont proposé des solutions canadiennes applicables, exportables et répondant aux besoins et exigences des marchés internationaux.

La présence de plusieurs figures politiques et diplomatiques d'importance, incluant Nathalie G. Drouin, ambassadrice du Canada en France, Wendy Hadwen, sous-ministre adjointe, Politiques-Industrie au ministère de la Défense nationale au Gouvernement du Canada, Ian Lafrenière, vice-premier ministre du Québec, ainsi que Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta, témoigne de l'engagement du Canada de soutenir la croissance et le rayonnement de ses champions nationaux sur la scène internationale.

La contribution de joueurs majeurs de l'écosystème a également renforcé le rayonnement de l'IA canadienne à VivaTech. Aux côtés de SCALE AI et Cohere, des partenaires comme 5C, Calgary Economic Development, Desjardins, Affaires mondiales Canada, Hypertec, Investissements Ontario, IVADO Labs, Qohash et Trade and Invest British Columbia ont contribué à faire briller la force d'un écosystème canadien uni, qui se mobilise pour soutenir les efforts commerciaux de ses champions sur la scène internationale.

Symboles forts de cette mission axée sur le développement des affaires, plusieurs percées ont marqué la présence canadienne à VivaTech. Reveal Life Science a remporté le OVHcloud Startup Challenge World avec sa technologie de chirurgie de précision assistée par l'IA, sécurisé par Qohash. Zetane a dévoilé ses solutions d'IA agentique pour les processus documentaires complexes, tandis que Vooban a présenté Morphe, sa plateforme de transfert de connaissances vers les équipes et agents IA. ZeroKey a aussi présenté OmniVisor AI, un moteur d'intelligence agentique pour les environnements industriels, fondé sur des données de localisation 3D en temps réel. Ces annonces et démonstrations ont fait la preuve des capacités et de l'excellence des champions canadiens qui s'activent à bâtir des solutions d'IA appliquée concrètes, sécuritaires et exportables, véritables moteurs de valeur pour l'économie canadienne.

La mission a également permis d'approfondir les liens avec l'Allemagne, l'Angleterre, et la France, partenaires clés du Canada dans le développement d'une IA de confiance fondée sur des valeurs démocratiques communes. Ces échanges ont contribué à faire avancer une vision commune d'une IA responsable. Des rencontres ont également eu lieu avec des représentants du Brésil, de la Corée, de l'Inde, d'Irlande, d'Italie et du Japon ouvrant la voie à de nouvelles collaborations à l'international.

Cette troisième mission à VivaTech témoigne de l'engagement continu de SCALE AI à agir comme catalyseur de l'écosystème, en accélérant la mise en marché des solutions d'IA développées par les entreprises canadiennes et en favorisant leur rayonnement sur les marchés internationaux.

La présence canadienne a également préparé le terrain en vue d'ALL IN, le grand rendez-vous international de l'intelligence artificielle organisé par SCALE AI, qui se tiendra à Montréal en septembre 2026. Dans la continuité des échanges d'affaires amorcés à Paris, l'événement permettra de poursuivre le dialogue avec des alliés stratégiques, dont l'Allemagne, qui sera le pays à l'honneur, et de faire émerger de nouvelles occasions de collaboration pour les entreprises canadiennes de l'IA.

Citations

« Le Canada s'est démarqué à l'édition 2026 de VivaTech et a ainsi consolidé sa position comme chef de file mondial en innovation et en intelligence artificielle appliquée. La délégation canadienne, dirigée par Scale AI, était composée de plus de 100 organisations et a mis en valeur les atouts technologiques et l'approche collaborative du pays sur la scène innovante de premier plan de l'Europe. Le Canada quitte l'événement en ayant créé des liens et accru sa visibilité, de même qu'en étant plus déterminé que jamais à façonner l'avenir de la technologie de concert avec ses partenaires internationaux. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'intelligence artificielle est la plus grande occasion économique de notre époque, et le Canada va de l'avant en faisant preuve d'ambition, de détermination et de responsabilité. À l'édition 2026 de VivaTech, le Canada a montré au monde entier ce que son écosystème de l'IA faisait le mieux, c'est-à-dire transformer la recherche de calibre mondial en solutions concrètes qui aident les entreprises à croître, à améliorer les services et à résoudre des problèmes concrets. Par l'entremise de la nouvelle Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada, nous bâtissons la confiance, accélérons l'adoption de l'IA et renforçons la souveraineté canadienne de sorte que l'IA puisse profiter à la population, contribuer à la création de bons emplois et apporter des bienfaits à grande échelle. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Nos entreprises n'ont rien à envier à personne. À VivaTech, elles ont prouvé qu'elles sont capables de compétitionner avec les meilleurs au monde. Derrière chacune de ces réussites, il y a des équipes qui travaillent fort, qui innovent et qui prennent des risques. C'est exactement ce genre de rayonnement qu'on veut encourager, parce que quand nos entreprises gagnent à l'étranger, c'est tout le Québec qui en bénéficie. » -- Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec

« La présence canadienne à VivaTech confirme que notre écosystème d'IA a franchi une nouvelle étape : les entreprises canadiennes développent aujourd'hui des solutions concrètes, applicables, et exportables pour les marchés internationaux. Avec une mission comme celle-ci, nous créons des ponts avec l'Europe et nous contribuons à renforcer la position du Canada comme partenaire de confiance pour une innovation responsable et compétitive. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

« À VivaTech, notre objectif était de transformer le rayonnement international de l'écosystème canadien de l'IA en occasions commerciales concrètes. Le bilan confirme que les entreprises canadiennes sont prêtes à se positionner sur le marché européen avec des solutions fiables, appliquées et compétitives. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI

« L'accueil et la qualité des rencontres tenues à Paris témoigne de l'intérêt croissant de l'Europe pour les technologies canadiennes. Cette mission concrétise les engagements pris par nos gouvernemnets à l'international, et notre vision commune pour soutenir le développement des joueurs canadiens sur la scène mondiale. » -- Isabelle Turcotte, cheffe de délégation canadienne à VivaTech, CMO et vice-présidente, Relations écosystème pour SCALE AI

La liste complète de la délégation canadienne à VivaTech 2026 est disponible ici.

À propos de SCALE AI

SCALE AI est la grappe d'intelligence artificielle du Canada. Basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI joue un rôle central comme principale force unificatrice de l'écosystème canadien de l'IA. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, elle accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'IA dans l'économie canadienne tout en contribuant au développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement du Canada, SCALE AI rassemble plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs clés en IA. Elle offre un soutien stratégique et financier aux entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. De plus, SCALE AI est à l'origine de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada, qui permet aux acteurs canadiens de démontrer leur expertise en IA devant un public international venu des quatre coins du monde. Pour plus d'informations sur SCALE AI, rendez-vous sur scaleai.ca ou sur LinkedIn.

À propos de VivaTech

VivaTech est un accélérateur d'innovation qui connecte les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre époque. Chaque année, pendant 4 jours à Paris, VivaTech propose le plus grand événement européen dédié aux startups et à la technologie, mettant en lumière les innovations les plus disruptives à travers démonstrations, lancements et conférences au sein d'un écosystème collaboratif. Plus d'informations disponibles sur www.vivatechnology.com/media.

SOURCE Scale AI

Source: SCALE AI, Contacts: Pour les demandes médias: Serge Vallières ,[email protected], 438-372-3575 ou Léa Pancol, [email protected], 438-334-1335; Pour les demandes concernant la délégation canadienne: Isabelle Turcotte, cheffe de délégation canadienne à VivaTech et vice-présidente, Relations écosystèmes, SCALE AI, [email protected]