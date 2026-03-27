Plus de 100 organisations canadiennes présenteront des solutions technologiques et d'intelligence artificielle de pointe en Europe

MONTRÉAL et TORONTO, le 27 mars 2026 /CNW/ - SCALE AI, la grappe canadienne en intelligence artificielle (IA), est heureuse de dévoiler les noms des organisations et entreprises canadiennes sélectionnées pour prendre part à sa délégation à VivaTech 2026, qui se tiendra du 17 au 20 juin à Paris. Cette année, le Canada sera représenté par plus de 100 organisations en IA et en technologies, alors que SCALE AI mènera et coordonnera, pour une troisième année consécutive, la présence nationale à VivaTech, suivant le succès de la mission en 2025.

En tant que l'un des principaux événements mondiaux de l'innovation et le plus important rendez-vous technologique en Europe, VivaTech rassemble 180 000 participants issus de plus de 170 pays. La présence du Canada est une occasion stratégique d'approfondir la collaboration internationale, de renforcer les liens commerciaux avec l'Europe et de positionner les entreprises technologiques canadiennes comme des partenaires de confiance dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel en matière d'IA.

Une délégation de premier plan

La délégation canadienne regroupe un éventail dynamique de startups, d'entreprises en croissance et d'organisations établies proposant des solutions technologiques pour répondre à des enjeux concrets. À la suite d'un appel à candidatures ayant suscité un fort intérêt avec 170 soumissions reçues, 74 compagnies d'IA et de technologies ont été sélectionnées pour représenter le Canada à VivaTech. Représentant des régions d'un océan à l'autre, la délégation reflète la diversité de l'écosystème d'innovation national. Parmi les organisations sélectionnées figurent notamment Bello Water, Demi, e-Struxture, LandLogic, Moonlite Labs, Prologue AI, Sarcomere Dynamics, Variational AI, Verge Ag et Vivid Machines.

En plus des entreprises sélectionnées, cette mission bénéficie du soutien de partenaires institutionnels et économiques de chaque région du Canada, dont Calgary Economic Development, Desjardins, Affaires mondiales Canada, Hypertec, Investissements Ontario, IVADO Labs, Qohash, ainsi que plusieurs autres acteurs clés.

Renforcer la collaboration Canada-Europe dans le domaine de l'IA

Cet engagement renouvelé témoigne de la vigueur de l'écosystème canadien en intelligence artificielle et en technologies, ainsi que de la volonté de nos organisations de renforcer leur présence à l'échelle mondiale. S'appuyant sur les collaborations amorcées lors de la mission précédente, cette nouvelle délégation vise à multiplier les partenariats stratégiques, à accélérer le développement des affaires et à faire rayonner l'innovation canadienne à travers l'Europe.

Grâce à des initiatives comme cette mission internationale, SCALE AI continue de soutenir les entreprises canadiennes dans leur expansion à l'international, tout en renforçant la position du Canada en tant que pôle d'innovation, de talents et d'infrastructures dans le domaine de l'IA appliquée.

La liste complète de la délégation canadienne à VivaTech 2026 est disponible ici.

À propos de SCALE AI

SCALE AI est la grappe d'intelligence artificielle du Canada. Basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI joue un rôle central comme principale force unificatrice de l'écosystème canadien de l'IA. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, elle accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'IA dans l'économie canadienne tout en contribuant au développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement du Canada, SCALE AI rassemble plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs clés en IA. Elle offre un soutien stratégique et financier aux entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. De plus, SCALE AI est à l'origine de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada, qui permet aux acteurs canadiens de démontrer leur expertise en IA devant un public international venu des quatre coins du monde. Pour plus d'informations sur SCALE A, rendez-vous sur scaleai.ca ou sur LinkedIn.

À propos de VivaTech

VivaTech est un accélérateur d'innovation qui connecte les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre époque. Chaque année, pendant 4 jours à Paris, VivaTech propose le plus grand événement européen dédié aux startups et à la technologie, mettant en lumière les innovations les plus disruptives à travers démonstrations, lancements et conférences au sein d'un écosystème collaboratif. Plus d'informations disponibles sur www.vivatechnology.com/media.

SOURCE Scale AI

Pour les demandes médias: Noémie Tétreault, [email protected], 514-632-9036; Pour les demandes concernant la délégation canadienne: Isabelle Turcotte, cheffe de délégation canadienne à VivaTech et vice-présidente, Relations écosystèmes, SCALE AI, [email protected]