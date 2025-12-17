SCALE AI annonce plus de 73 M$ de nouveaux investissements pour des projets d'IA à fort impact au Québec

Des investissements structurants en intelligence artificielle au Québec, dans le cadre de près de 129 M$ d'investissements pancanadiens annoncés cette semaine par SCALE AI

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - SCALE AI, la grappe d'intelligence artificielle (IA) du Canada, annonce aujourd'hui de nouveaux investissements pour soutenir des projets d'IA appliquée au Québec, dans le cadre d'une initiative nationale d'envergure dévoilée hier par SCALE AI et l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique.

Au Québec, SCALE AI soutient 24 initiatives d'IA appliquée, représentant une valeur totale de 73,3 millions de dollars. Ces projets reflètent les multiples usages de l'IA au sein des organisations à travers la province pour renforcer leur compétitivité, d'accélérer l'innovation et de contribuer à la croissance économique du Canada.

Ces projets font partie de la plus importante ronde de financement de SCALE AI à ce jour. Totalisant 128,5 millions de dollars et annoncée hier, cette annonce constitue un signal clair de l'élan croissant de l'IA au Québec et au Canada, porté notamment par un engagement accru du secteur public et par l'adoption rapide des technologies d'IA dans de multiples industries à l'échelle nationale. L'annonce met également en lumière une tendance marquée : la multiplication de projets réunissant des partenaires de plusieurs provinces, signe de l'émergence d'un écosystème d'IA fortement collaboratif et de liens interprovinciaux consolidés à travers le Canada.

Grâce à cette nouvelle ronde de financement, les investissements totaux menés par SCALE AI au Québec dépassent maintenant 444 millions de dollars, soutenant 108 projets d'IA depuis le lancement de la grappe en 2018.

Les projets annoncés aujourd'hui au Québec comprennent des applications de l'IA dans les secteurs de la santé, du commerce de détail, de l'énergie et du manufacturier, notamment :

L'Hôpital général de Montréal, en collaboration avec le Centre universitaire de santé McGill, Airudi et l'Hôpital de Lachine, développe des outils d'IA visant à réduire la charge administrative du personnel infirmier en automatisant les rapports de quart, en optimisant l'affectation des effectifs et en soutenant la priorisation des tâches, afin de permettre aux équipes cliniques de se concentrer davantage sur les soins aux patients.





Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, en partenariat avec IVADO Labs, AlayaCare et l'Université McGill, utilise l'analytique prédictive pour prévoir les admissions à l'urgence, les congés hospitaliers et les risques en soins à domicile, dans le but d'améliorer la fluidité des parcours de soins et de gérer plus proactivement la capacité hospitalière.





Promobois G.D.S., en collaboration avec Yeji Data Lab, Bois d'Œuvre Cedrico et MultiFib, utilise l'IA pour aider l'industrie du bois d'œuvre à mieux anticiper les conditions du marché et à optimiser la production.

Cette annonce vient renforcer l'élan de l'écosystème canadien de l'IA. Alors que le gouvernement du Canada élabore une nouvelle stratégie en matière d'IA, des investissements comme ceux-ci contribuent à accélérer la commercialisation et l'adoption des technologies canadiennes en IA au Québec.

Ces projets témoignent aussi de la force du partenariat public-privé, chaque dollar public mobilisant environ deux dollars d'investissement privé, ce qui soutient une mise en œuvre concrète et des retombées économiques durables.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au siège social de SCALE AI, à Montréal. L'événement a réuni l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Céline Haytayan, adjointe parlementaire de la ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour les volets de l'intelligence artificielle, du quantique, des sciences et de l'innovation, ainsi que des partenaires de projets, des leaders provinciaux en IA et des représentants de SCALE AI.

« Ces projets, menés par la grappe Scale AI, sont un bel exemple de notre démarche nationale ambitieuse en matière d'intelligence artificielle et de croissance économique. C'est une démarche exhaustive où nous collaborons étroitement avec nos partenaires afin de bâtir des écosystèmes de calibre mondial et de générer des retombées transformatrices grâce à des solutions d'IA conçues au Canada. Le modèle de collaboration des grappes d'innovation mondiales permet aux innovateurs canadiens d'évoluer au rythme des affaires, de répondre rapidement aux besoins du marché, de commercialiser des idées audacieuses et de renforcer l'avantage concurrentiel du Canada. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'intelligence artificielle suscite de nouvelles possibilités pour la population canadienne et nous aide à travailler plus efficacement, à relever des défis concrets et à rehausser notre niveau de vie. C'est dans le secteur de l'IA appliquée qu'on voit le plus de changements : dans les usines, les chaînes d'approvisionnement et les hôpitaux, ainsi qu'au sein des entreprises qui préparent les innovations de demain. Par l'intermédiaire de ces nouveaux investissements de la grappe Scale AI, notre gouvernement appuie les entreprises canadiennes de premier plan qui déploient des solutions d'IA novatrices de façon responsable et stratégique, en collaboration avec Scale AI, les innovateurs canadiens, le milieu universitaire et les collectivités. C'est ainsi qu'on stimule la croissance économique et consolide le leadership du Canada dans le domaine de l'IA appliquée. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les projets de Scale AI mettent en avant un large éventail de capacités d'IA appliquée susceptibles de transformer le secteur des soins de santé en rationalisant les processus et la planification des soins, et en faisant gagner du temps aux cliniciens afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur leurs patients. En tirant parti de l'IA, nous pouvons mettre la technologie au service des personnes, améliorer leur vie, améliorer les soins et bâtir un système de santé prêt pour l'avenir. » -- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Ces 44 projets constituent de parfaits exemples des façons dont l'innovation canadienne transforme notre économie et renforce les chaînes d'approvisionnement essentielles. En soutenant l'intégration de l'intelligence artificielle dans un éventail d'industries, Scale AI donne les moyens au milieu des affaires d'accroître sa productivité, d'appuyer les petites et moyennes entreprises et de doter notre main-d'œuvre des compétences clés pour prospérer dans un avenir numérique. » -- Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

« Le Québec continue de capter une part importante des investissements en intelligence artificielle au Canada, reflet clair de son leadership et de la solidité de son écosystème. Cet avantage a également contribué à créer un élan à l'échelle du pays, alors que d'autres provinces accélèrent rapidement le développement de leurs capacités, approfondissent leur expertise et intensifient l'adoption et la commercialisation de l'IA. Les projets annoncés cette semaine illustrent l'ampleur et la profondeur de l'expertise canadienne en IA, et confirment notre position à l'avant-garde d'un secteur qui façonne déjà la compétitivité de l'économie de demain. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI

« Partout au Québec et au Canada, les industries réalisent des avancées remarquables dans l'adoption de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance et l'innovation. Ces technologies transforment les modèles d'affaires, rehaussent la qualité des décisions et permettent aux équipes d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Notre ambition est claire : faire de l'IA un pilier essentiel de la stratégie de chaque organisation. Le Québec et le Canada sont idéalement positionnés pour mener cette transformation mondiale, grâce à une capacité de recherche exceptionnelle et à des talents de calibre international. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI

