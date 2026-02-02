La mission s'inscrit dans le renforcement de la collaboration Canada-Émirats arabes unis dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'innovation dans le secteur public et des infrastructures numériques

MONTRÉAL et TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le Canada mènera une délégation prometteuse en intelligence artificielle (IA) à l'occasion de l'édition 2026 du World Governments Summit (WGS), qui se tiendra du 3 au 5 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). La délégation canadienne, dirigée par SCALE AI , la grappe d'IA du Canada, entreprend cette mission à l'invitation du gouvernement des Émirats arabes unis et de Son Excellence Mohamed Bin Taliah, chef des services gouvernementaux.

Sélectionnés parmi plus de 200 candidatures, les fournisseurs canadiens en IA participant à la délégation représentent une diversité d'expertises, reflétant l'ampleur et la maturité de l'écosystème d'innovation canadien. S'inscrivant dans la continuité du protocole d'entente signé en octobre 2025 par l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique du Canada, la mission vise à traduire ce cadre en opportunités d'affaires concrètes et en partenariats stratégiques. Une étape concrète vers cet objectif est le nouvel accord que conclura l'entreprise ontarienne MetaWorldX avec Tadoom, chef de file omanais en transformation des objets connectés (IoT) et des villes intelligentes, visant à collaborer au développement de solutions de jumeaux numériques pour les villes et les communautés intelligentes au Moyen-Orient.

Les fournisseurs canadiens sélectionnés pour représenter l'expertise locale au sein de la délégation proposent des applications concrètes pour le secteur public, notamment des outils d'analytique avancée alimentés par l'IA pour appuyer la prise de décision gouvernementale. Ils offrent également des solutions de simulation pour optimiser les infrastructures et les systèmes urbains, ainsi que des plateformes numériques améliorant l'accès aux services de santé et aux services sociaux. D'autres solutions incluent des outils d'intelligence de main-d'œuvre, ainsi que des technologies renforçant la détection des risques, la gestion des situations d'urgence et la sécurité publique. L'ensemble des délégués présenteront des solutions déjà déployées dans les institutions publiques d'ici et de l'international, qui ont permis d'améliorer de manière mesurable l'efficacité, la qualité des services et l'expérience des citoyens.

Renforcer les relations Canada-Émirats arabes unis en intelligence artificielle et en infrastructures numériques

La mission menée par SCALE AI positionne le Canada au cœur de l'un des forums mondiaux les plus influents en matière de gouvernance et d'innovation, tout en poursuivant le renforcement de la collaboration bilatérale entre le Canada et les Émirats arabes unis en intelligence artificielle et en transformation numérique. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une série d'engagements récents entre les deux pays, amorcée en septembre dernier lorsque les Émirats arabes unis ont été désignés Pays à l'honneur de ALL IN 2025 , l'événement phare de SCALE AI et le plus grand rassemblement en intelligence artificielle au Canada. Peu après, le ministre canadien de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique a signé un protocole d'entente avec les Émirats arabes unis afin de faciliter et de stimuler les investissements dans les infrastructures numériques et l'adoption des technologies d'IA.

La visite subséquente du premier ministre du Canada aux Émirats arabes unis a permis de renforcer davantage la relation commerciale entre les deux pays, menant à la conclusion de nouvelles ententes visant à attirer d'importants investissements étrangers et à élargir la collaboration dans les secteurs numériques. Plus récemment, en janvier, le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, s'est rendu dans la région du Golfe afin de faire progresser les discussions entourant la relation économique croissante entre le Canada et les Émirats arabes unis, incluant la visite prévue d'une délégation d'entreprises émiraties au Canada plus tard cette année.

L'édition 2026 du World Governments Summit sera la plus importante de l'histoire de l'événement, réunissant plus de 35 chefs d'État et de gouvernement ainsi que plus de 6 000 participants issus des secteurs public et privé. Tenu annuellement à Dubaï, le WGS rassemble des leaders mondiaux afin d'explorer les tendances émergentes en matière de gouvernance, de technologies et de développement économique.

La liste complète de la délégation canadienne au WGS 2026 est disponible ici .

Citations

« Le leadership du Canada au Sommet mondial des gouvernements de 2026 reflète la force de notre écosystème d'innovation et l'expertise canadienne en intelligence artificielle, hautement recherchée à l'échelle mondiale. La délégation de SCALE AI met en valeur les solutions de pointe que nos entreprises déploient pour améliorer les services publics, renforcer les infrastructures numériques et stimuler la croissance économique. En diversifiant nos partenariats internationaux, nous créons de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes et consolidons la position du Canada en tant que partenaire de confiance dans la construction d'un avenir fondé sur une intelligence artificielle responsable et centrée sur l'humain. » --L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'intelligence artificielle fait figure de catalyseur de changements positifs dans tous les secteurs. Notre gouvernement s'engage à utiliser ce potentiel de manière responsable et éthique, tant au Canada qu'à l'étranger. Grâce aux partenariats établis lors du Sommet mondial des gouvernements et ailleurs, SCALE AI et la délégation canadienne propulsent l'innovation au bénéfice des Canadiens et établissent de nouvelles normes pour l'ère numérique. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Cette mission est une étape concrète pour faire avancer les priorités du Canada en intelligence artificielle et en innovation numérique. Grâce au leadership de SCALE AI, des entreprises canadiennes de pointe pourront bâtir de nouveaux partenariats, attirer des investissements et déployer leurs technologies sur la scène internationale. En renforçant notre collaboration avec les Émirats arabes unis, on transforme nos ententes en résultats réels pour l'économie canadienne, tout en positionnant le Canada comme un chef de file mondial en IA et en infrastructures numériques. »-- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« L'intelligence artificielle a le potentiel de générer des améliorations significatives et concrètes de l'efficacité et de la performance des services publics, et ce sont précisément ces résultats que les entreprises canadiennes mettront en valeur au World Governments Summit. Dirigée par SCALE AI, cette délégation reflète la maturité de l'écosystème d'innovation du Canada et contribuera au développement de nouveaux partenariats d'affaires avec les Émirats arabes unis et des partenaires du monde entier. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

« L'objectif de cette mission est clair : traduire les ententes signées par nos deux gouvernements en retombées d'affaires concrètes. SCALE AI mène au World Governments Summit une délégation des plus prometteuses, composée d'entreprises provenant de partout au pays, dont les solutions en IA sont déployées par des administrations publiques ici et à l'international. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI

