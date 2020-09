Les États-Unis achètent environ 65% de la production canadienne de bois d'œuvre, principalement pour la charpente de maisons, tandis que les acheteurs canadiens représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

* Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois par les constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

15 septembre 2020 «Des incendies de forêt ont fait rage dans tout le nord-ouest du Pacifique alors que la pause dans les ventes de bois d'oeuvre persistait.» -- Madison's Lumber Reporter

Les mises en chantier de logements unifamiliaux en août étaient de 1 021 000; c'est + 4% au-dessus du chiffre révisé de juillet de 981 000. Les mises en chantier unifamiliales ont augmenté de + 12% d'une année sur l'autre. Les permis de construire unifamiliaux ont augmenté de + 6% à un taux de 1036000 unités.

«Avec la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des coûts du bois qui ralentissent l'activité, les consommateurs peuvent s'attendre à des prix beaucoup plus élevés pour les maisons neuves au cours des 12 prochains mois. » -- George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com.

Personne ne sait où cette situation ira… une combinaison de circonstances sans précédent fait de chaque jour une nouvelle aventure pour les scieries et pour les clients.

Les prix du bois d'œuvre résineux se stabilisent alors que la production commence à rattraper son retard par rapport aux creux enregistrés plus tôt cette année

La plupart des clients occidentaux de S-P-F aux États-Unis ont été effrayés par le récent mouvement du conseil des contrats à terme de yo-yo, aboutissant à un rythme de ventes plus uniforme la semaine dernière. Les scieries ont pour la plupart maintenu leurs prix stables et ont continué de connaître une forte demande, mais la fièvre des achats s'est apaisée ces dernières semaines. Les dossiers de commande des scieries arrivaient au début ou à la mi-octobre et les délais de livraison se sont allongés de plus en plus à mesure que le service ferroviaire se dégradait. Les incendies de forêt dans le nord-ouest du Pacifique étaient dans l'esprit de tout le monde alors qu'une saison des incendies mortels faisait rage en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington.

Les scieries S-P-F de l'Ouest canadien ont décrit la poursuite de la pause des ventes qu'elles ont vu augmenter la semaine précédente. Pour la première fois depuis des mois, de petites quantités de bois de caisse sont arrivées aux clients américains. La demande était définitivement plus faible, car de nombreux clients attendaient de rattraper les expéditions précédemment réservées. Cependant, de nombreux acheteurs affamés étaient toujours à la recherche de matériel limité. Les dossiers de commande du 3 octobre dans les scieries ont été fréquemment signalés. Pendant ce temps, le transport n'a fait qu'empirer

car les heures d'arrivée étaient de deux à quatre semaines. Les pourcentages récents d'approvisionnement en wagons étaient au milieu des années 60 pour un grand producteur et diminuaient chaque semaine.

Avec la baisse du prix hebdomadaire pour la première fois depuis de nombreux mois, par rapport à il y a un an, le prix du SPF 2x4 occidental de la semaine dernière a augmenté de + 503 USD, soit + 110%, par rapport au prix moyen mobile sur 1 an de 457 USD mfbm et était en hausse de + 544 $, soit + 137%, par rapport aux prix moyens mobiles sur 2 ans de 411 $ US mfbm.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels de septembre 2020 du bois d'oeuvre résineux 2x4 par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et par rapport aux creux récents de septembre 2015:

2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs, and to Recent Lows





2014 to 2020









madisonsreport.com US$ per thousand board feet Current: 9/18/2020

Recent High:

June 2018 %

Change

All Time High

(Previous or

Current) % Change:

Current vs.

All Time High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change SYP East Side KD #2&Btr $ 985

$ 550 79.1%

3Q2005 $ 460 114.1%

$ 311 216.7%























WSPF KD #2&Btr $ 960

$ 622 54.3%

2Q2004 $ 443 116.7%

$ 249 285.5%























ESPF KD #2&Btr $ 1,080

$ 690 56.5%

2Q 2004 $ 529 104.2%

$ 350 208.6%























Douglas fir Green $ 940

$ 590 59.3%

2Q 2004 $ 500 88.0%

$ 302 211.3%























WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 900

$ 445 102.2%

2Q 2005 $ 445 102.2%

$ 230 291.3%

Keta Kosman

Éditrice

Madison's Lumber Reporter, est. 1952

Vancouver, BC, Canada

www.madisonsreport.com

604 319-2266

