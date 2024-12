La construction de logements neufs aux États-Unis a chuté en novembre. Post this

Alors plongeons-nous dans les données :

La plupart des clients avaient déjà commandé, avant Thanksgiving aux États-Unis, le bois dont ils avaient besoin pour terminer cette année. Cette dernière baisse des prix a suscité un intérêt accru, mais les acheteurs ont généralement choisi de rester à l'écart dans l'espoir que les prix pourraient baisser davantage.

Les scieries étaient réservées pour la production jusqu'aux fermetures de vacances de deux semaines et n'étaient donc pas très motivées pour exécuter davantage de commandes à des prix inférieurs.

L'indice des prix du bois d'œuvre de Madison's pour la semaine se terminant le 20 décembre 2024 était de 470 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -5 %, ou -24 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 494 $ US, et de -7 %, ou -34 $, par rapport à il y a un mois, où il était de 504 $ US.

Cliquez pour obtenir des informations concernant le Madison's Lumber Prices Index.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 20 décembre 2024, le produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 435 $ US mfbm, soit une baisse de -30 $, ou -6 %, par rapport au précédent semaine où il était de 465 $, et de -26 $, ou -6 %, par rapport à il y a un mois, où il était de 461 $, selon les dernières données de Madison's Lumber Reporter.

Par rapport à la même semaine de l'année dernière, où il était de 414 $ US mfbm, le prix du WSPF 2x4 a augmenté de +21 $, soit +5 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 390 $, le prix de cette semaine était en hausse de +45 $, soit +12 %.

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and





Historical Highs & Lows



2015 to 2024



madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent

High:

May 2021 %

Change

Previous

High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous

High

Previous

Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 2024-12-20





















SYP East Side KD #2&Btr $ 365

$ 1,364 -73 %

$ 460 -21 %

$ 311 17 %





















WSPF KD #2&Btr $ 435

$ 1,617 -73 %

$ 443 -2 %

$ 249 75 %





















ESPF KD #2&Btr $ 555

$ 1,687 -67 %

$ 529 5 %

$ 350 59 %





















Douglas fir Green $ 405

$ 1,344 -70 %

$ 500 -19 %

$ 302 34 %





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 300

$ 1,489 -80 %

$ 445 -33 %

$ 230 30 %

Le plus grand consommateur de produits de bois d'œuvre en Amérique du Nord est de loin la construction de nouvelles maisons aux États-Unis. Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction d'habitations, ont été supérieures de plus de 6 % en novembre aux 950 000 unités d'octobre, à un taux annuel désaisonnalisé de 1,01 million d'unités, mais ont diminué de 10 % par rapport à l'année dernière.

Si l'on examine les données « réelles » (non désaisonnalisées), le total des mises en chantier de maisons unifamiliales de janvier à novembre de cette année s'élève à 937 700 unités, soit une augmentation de +7 % par rapport aux onze premiers mois de 2023, où il était de 874 800 unités. Les permis unifamiliaux ont affiché une augmentation similaire, en hausse de +6 % depuis le début de l'année, pour atteindre 911 300 permis, contre 853 700 de janvier à novembre 2023.

Explorer les moindres détails :

Les acheteurs de bois d'œuvre cherchaient à combler les lacunes de leurs stocks qu'ils estimaient devoir combler avant les Fêtes.

Les scieries réduisaient leurs calendriers de production.

Les prix des produits de bois d'œuvre sont restés stables ou légèrement en baisse par rapport à la semaine précédente.

Les vendeurs n'avaient pas beaucoup d'offres sur leurs listes, mais la disponibilité a augmenté lentement en raison de la baisse de la demande.

Les producteurs étaient de plus en plus ouverts aux contre-offres à mesure qu'ils vidaient leurs stocks de fin d'année.

Les acheteurs ont activement recherché leurs désirs et leurs besoins auprès des fournisseurs primaires et secondaires.

Une disponibilité suffisante et rapide de bois de dimension 2x4 est restée.

Selon le dernier numéro du mensuel Lumber Track de la Western Wood Products Association, les volumes de fabrication de bois d'œuvre aux États-Unis de janvier à septembre de cette année ont diminué de 4 %, à 27 504 MMfbm, contre 28 578 MMfbm au cours des neuf premiers mois de 2023. Au Canada, les volumes de fabrication de bois d'œuvre sont presque stables, à 15 490 MMfbm de janvier à septembre 2024, contre 15 257 MMfbm à la même période l'année dernière.

Il est important de noter que la baisse de -4 % de la production de bois d'œuvre en Colombie-Britannique a été compensée par l'Alberta et surtout le Québec, où les volumes sont en hausse de +4,5 %.

Maintenant que les taux d'intérêt ont commencé à baisser et que l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine est levée, les consommateurs américains qui achètent une maison retrouvent le sentiment de confiance qui était plus habituel ces dernières années.

De plus, l'extrême volatilité des prix du bois d'œuvre qui a choqué les constructeurs d'habitations et les entrepreneurs en 2020 et 2021 appartient désormais au passé. Comme le démontrent les graphiques ci-dessous, les variations annuelles des prix du bois d'œuvre sont revenues à une tendance saisonnière plus régulière ; d'un changement d'environ 150 $ US par mfbm tout au long de l'année. Cela donne également plus de certitude au secteur de la construction dans l'élaboration de ses plans pour de nouveaux projets de construction au cours de l'année à venir.

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/pellets/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/products/bc-coastal-logs/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

Madison's North America Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/sawmill-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266