La construction de logements neufs aux États-Unis a chuté en novembre

Depuis 1952, le Madison's Lumber Reporter s'est imposé comme la source la plus fiable sur les prix du bois d'œuvre et l'actualité de l'industrie en Amérique du Nord.

Cette semaine n'est pas différente, alors plongeons-nous dans les données :

L'indice des prix du bois d'œuvre de Madison pour la semaine se terminant le 13 décembre 2024 était de 494 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -3 %, ou -13 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 507 $ US, et de -2 %, ou -11 $, par rapport à il y a un mois, où il était de 505 $ US.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 13 décembre 2024, le produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 465 $ US mfbm, soit une baisse de 10 $, ou -2 %, par rapport au précédent. semaine où il était de 475 $, et en hausse de +4 $, ou +1 %, par rapport à il y a un mois où il était de 461 $, selon les dernières données de Madison's Lumber Reporter .

Le total des mises en chantier aux États-Unis en novembre s'est élevé à 1,29 million d'unités, en baisse de près de -2 % par rapport aux 1,31 million d'unités révisées d'octobre, et en baisse de plus de -14 % par rapport à novembre 2023, où elles étaient de 1,51 million d'unités.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction d'habitations, ont été supérieures de plus de 6 % en novembre aux 950 000 unités d'octobre, à un taux annuel désaisonnalisé de 1,01 million d'unités, mais ont diminué de 10 % par rapport à l'année dernière.

Le nombre de mises en chantier et de permis est resté inférieur au seuil à long terme de 1,7 million de nouveaux logements nécessaire par an pour stabiliser les prix de l'immobilier.

La reprise de la construction de maisons unifamiliales est due à une progression de 18,3 % dans le Sud - la plus grande région de construction d'habitations du pays - alors que certaines parties de la région se sont remises des retards de reconstruction liés aux ouragans fin septembre et octobre. Toutes les autres régions ont diminué.

Le stock de maisons unifamiliales en construction a diminué de 0,8% pour atteindre 637 000 unités, soit son plus bas niveau depuis mars 2021.

En regardant les données « réelles » (non désaisonnalisées), le total des mises en chantier de maisons unifamiliales de janvier à novembre de cette année est de 937 700 unités, soit une augmentation de +7 % par rapport aux onze premiers mois de 2023, où il était de 874 800 unités. Les permis unifamiliaux ont affiché une augmentation similaire, en hausse de +6 % depuis le début de l'année, pour atteindre 911 300 permis, contre 853 700 de janvier à novembre 2023.

"Le rythme des mises en chantier et des permis indique que les attentes de ventes à court terme restent modérées, mais les attentes pour les six prochains mois sont nettement plus élevées", a déclaré l'économiste national Daniel Vielhaber. "Ces attentes sont probablement dues à la perspective d'une baisse des taux hypothécaires au premier semestre 2025. Néanmoins, nous sommes probablement loin des taux hypothécaires qui fourniront plus qu'une impulsion modérée à l'activité du marché immobilier."

Les logements achevés en novembre étaient de 1,6 million d'unités, en hausse de +9% par rapport au même mois de 2023 où ils étaient de 1,47 million d'unités. Le taux d'achèvement des logements unifamiliaux a augmenté de plus de 3% par rapport à octobre pour atteindre 1,02 million d'unités en novembre.

