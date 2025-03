Cette semaine ne fait pas exception, alors plongeons dans les données :

L'indice des prix du bois de Madison pour la semaine se terminant le 14 mars 2025 s'élevait à 577 $ US par mfbm. Ce chiffre est en baisse de 1 %, soit 4 $ US, par rapport à la semaine précédente (581 $ US), et en hausse de 13 %, soit 66 $ US, par rapport au mois précédent (511 $ US)

Au cours de la semaine se terminant le 14 mars 2025, l'article de référence du bois d'œuvre résineux, épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 #2&Btr KD (RL), s'élevait à 550 $ US mfbm, soit une hausse de 15 $, ou de 3 %, par rapport à la semaine précédente, où il était de 535 $, et de 68 $, ou de 14 %, par rapport au mois précédent, où il était de 483 $.

de 68 $, ou de 14 %, par rapport au mois précédent, où il était de 483 $. Le nombre total de mises en chantier de logements aux États-Unis en février s'élevait à 1,50 million d'unités, en hausse de plus de +11 % par rapport aux 1,30 million d'unités révisées de janvier, et en baisse de près de -3 % par rapport à février 2024, où il était de 1,55 million d'unités.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont également augmenté de plus de 11 % en février par rapport aux 995 000 unités de janvier, à un taux annuel désaisonnalisé de 1,11 million d'unités, mais ont chuté de 2 % par rapport à l'année précédente, où elles étaient de 1,13 million.

Le nombre de démarrages et de permis a atteint le seuil à long terme de 1,5 million de nouveaux logements nécessaires chaque année pour stabiliser les prix de l'immobilier

Le nombre total de permis de construire aux États-Unis en février a diminué de 1 % pour atteindre 1,46 million d'unités, tandis que les permis de construire pour maisons unifamiliales sont restés quasiment stables à 992 000 unités.

En 2022 et début 2023, la faiblesse des mises en chantier de logements individuels s'est ensuite étendue au secteur collectif. Le niveau le plus bas des mises en chantier pourrait avoir été atteint début 2024.

Le stock de logements unifamiliaux en construction est resté stable à un rythme de 640 000 unités, toujours faible par rapport aux niveaux de 2021.

« Les constructeurs de maisons ont accéléré le rythme de construction en février, car l'amélioration des conditions météorologiques dans le Sud a offert de meilleures conditions pour les mises en chantier de logements », a déclaré Daniel Vielhaber, économiste chez Nationwide. « Compte tenu des rythmes fluctuants des démarrages au cours des derniers mois en raison des ouragans et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, un rythme naturel pour les démarrages à l'avenir dans le contexte actuel de taux d'intérêt élevés se situe probablement quelque part entre le rythme plus rapide de février et le rythme plus lent de janvier. »

Les achèvements de logements en février ont atteint 1,59 million d'unités, en baisse de -6% par rapport au même mois en 2024 où ils étaient de 1,70 million d'unités. Le taux d'achèvement des logements unifamiliaux a augmenté de plus de +7% par rapport à janvier pour atteindre 1,07 million d'unités en février.

En examinant de près l'historique des prix du bois d'œuvre, par rapport à la même semaine l'année dernière, où il était de 452 $ US mfbm, le prix de l'épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 14 mars 2025 a augmenté de +98 $, soit +22 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 365 $, le prix de cette semaine a augmenté de +185 $, soit +51 %, selon les dernières données de Madison's Lumber Reporter.

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and





Historical Highs & Lows



2015 to 2024



madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change

Previous High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 3/19/2025





















SYP East Side KD #2&Btr $ 465

$ 1,364 -66 %

$ 460 1 %

$ 311 50 %





















WSPF KD #2&Btr $ 550

$ 1,617 -66 %

$ 443 24 %

$ 249 121 %





















ESPF KD #2&Btr $ 650

$ 1,687 -61 %

$ 529 23 %

$ 350 86 %





















Douglas fir Green $ 480

$ 1,344 -64 %

$ 500 -4 %

$ 302 59 %





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 396

$ 1,489 -73 %

$ 445 -11 %

$ 230 72 %

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 14 mars 2025

Bois de charpente :

Il était difficile de cerner précisément les prix des matières premières, les délais d'expédition et l'offre globale. Nombre de joueurs expérimentés n'avaient jamais connu de telles conditions sur le marché du bois au cours de leurs carrières s'étalant sur plusieurs décennies.

PRIX CLÉS DU BOIS D'ŒUVRE ET CONDITIONS DU MARCHÉ À RETENIR :

L'incertitude commerciale persistante a entraîné une accumulation de stocks chez certains clients occidentaux du SPF, tandis que d'autres ont annulé des commandes en raison de hausses soudaines des coûts.

Les fournisseurs secondaires ont hésité à renforcer leurs stocks, comme ils le font habituellement à cette période de l'année.

Les prix et les délais d'expédition variaient considérablement d'une commande à l'autre et étaient ajustés au cas par cas.

Les acheteurs maintenaient des stocks sur le terrain remarquablement faibles, alors qu'ils augmentent habituellement leurs volumes pour les achats de printemps.

La disponibilité de la plupart des produits de base du SPF de l'Est était insuffisante, et les prix de ces produits étaient très variables.

Les problèmes de transport étaient monnaie courante sur tout le continent ; une disponibilité réduite des équipements et des retards de livraison ont été signalés dans toutes les régions.

Les détenteurs de stocks de pin jaune du Sud, disposant de plus de huit semaines de stock sur le terrain, avaient déjà vendu la majeure partie de leur bois

