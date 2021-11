Mises en chantier aux États-Unis en octobre et prix du bois d'œuvre résineux en novembre : 2021

Il y avait environ 333 000 offres d'emploi dans l'industrie de la construction à la fin septembre, et selon le NAHB, la disponibilité de terrains à bâtir est au plus bas depuis plusieurs décennies. De plus, les coûts de construction ont bondi d'un record de +12,3% en glissement annuel en octobre, selon les dernières données sur les prix à la production.

Les permis de maisons unifamiliales ont cependant augmenté de +2,7% par rapport à septembre, à 1,069 million d'unités contre 1,041 million d'unités.

Au cours des 10 premiers mois de 2021, des permis ont été délivrés pour 1,439 million d'unités résidentielles, soit une augmentation de +20% par rapport à 1,199 million au même moment en 2020. Les permis de maisons unifamiliales, quant à eux, se sont améliorés de 17,3 % en glissement annuel pour atteindre 949 400 unités.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux octobre et mises en chantier de logements aux États-Unis novembre: 2021

En regardant les prix du bois d'œuvre, atteignant juste au-dessus des niveaux de la même semaine l'année dernière, pour la semaine se terminant le 12 novembre 2021, le prix du Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) est resté stable par rapport à la semaine précédente, à 620 $ US mfbm. Le prix de cette semaine a augmenté de +11 $, ou +2%, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 609 $.

Le rapport sur le logement du recensement a également montré que le nombre de maisons en construction mais pas encore achevées est passé à 1,45 million, le plus élevé depuis 1974. Le nombre de maisons qui restent en construction a dépassé le nombre de celles achevées pour le cinquième mois consécutif et par le plus grand nombre jamais enregistré, car les retards persistent.

Les mises en chantier ont diminué par rapport au rythme de 1,725 million d'unités enregistré en mars, ce qui était plus d'un sommet de 14 ans et demi. Pourtant, la construction de logements reste soutenue par une grave pénurie de logements anciens sur le marché, ce qui a entraîné une augmentation record des prix des logements.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux de l'Ouest épinette-pin-sapin : november 2021

Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel del'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis

Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel del'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis

Mises en chantier et permis de logements aux États-Unis octobre et prix de référence du bois d'œuvre résineux novembre : 2021

Par rapport à la même semaine de l'année dernière, alors qu'il s'élevait à 590 $ US mfbm, pour la semaine se terminant le 12 novembre 2021, le prix du Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) a augmenté de + 30 $, soit + 5 %. Par rapport à il y a deux ans, alors qu'il s'élevait à 396 $, le prix de cette semaine a augmenté de + 224 $, soit +57%.

Prix de référence du bois d'œuvre et des panneaux de résineux parmi les six meilleurs de Madison's : perspective historique

