Les mises en chantier de maisons unifamiliales en juin, la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont été de 1,16 million en rythme annualisé, soit une amélioration de +23% par rapport à juin 2020, où elles étaient de 891 000 . En ralentissement par rapport au mois précédent mais en nette amélioration par rapport à il y a un an, les permis de maisons individuelles s'établissaient à 1,1 million d'unités, soit une amélioration de +32 % par rapport à juin 2020 où il était de 840 000 unités.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matin.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux en juillet et mises en chantier aux États-Unis en juin: 2021

En ce qui concerne le marché du bois d'œuvre, après une brève accalmie à un niveau de 760 $ US mfbm pendant deux semaines, au cours de la semaine se terminant le 16 juillet 2021, le prix de gros de l'article de référence du bois d'œuvre résineux Western S-P-F KD 2x4 #2&Btr a chuté de manière significative. Le prix de cette semaine de 555 $ US mfbm est en baisse de - 205 $, ou -27%, par rapport à la semaine précédente, et est en baisse de -651 $ ou -54%, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 1 206 $.

Par rapport à la même semaine l'année dernière, alors qu'il était de 554 $, le prix de cette semaine a augmenté de +1 $ ou (0 %).

* Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel activité actuelle d'achat de bois d'œuvre des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Prix de référence du bois d'œuvre résineux de l'Ouest épinette-pin-sapin : juillet 2021

Par rapport au prix d'il y a deux ans, alors qu'il était de 368 $ US mfbm, pour la semaine se terminant le 16 juillet 2021, le prix du Western S-P-F KD 2x4 a augmenté de + 187 $, soit + 51 %.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's Lumber Reporter sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Mises en chantier et permis de logements aux États-Unis en juin et prix de référence du bois d'œuvre résineux en juillet: 2021

Les dernières données de la Western Wood Products Association montrent que la production de bois d'œuvre résineux au Canada et aux États-Unis et les taux d'utilisation de la capacité des scieries pour avril ont continué les gains observés en mars. La production des scieries américaines en pourcentage de la capacité pratique pour les quatre premiers mois de cette année s'est améliorée à 88%, par rapport à la même période en 2020 où elle était de 83%, a déclaré le mensuel Lumber Track de la Western Wood Products Association.

Rebondissant plus près des niveaux historiques normaux, la production des scieries canadiennes en pourcentage de la capacité pratique a encore augmenté de janvier à avril 2021, pour atteindre 84 % par rapport à il y a un an, alors qu'elle était tragique de 72 %.

Prix de référence du bois d'œuvre et des panneaux de résineux parmi les six meilleurs de Madison : perspective historique

Pour vous abonner, remplir un bon de commande ici: https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266