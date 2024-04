Miser sur les producteurs d'ici - Le collectif La Table Ronde : du terroir à l'assiette

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des contributions financières totalisant 3 millions de dollars au collectif La Table Ronde pour soutenir la réalisation de son projet intitulé La restauration indépendante comme multiplicateur économique au Québec, évalué à 3,8 millions de dollars et s'échelonnant sur une période de trois ans.

L'aide gouvernementale comprend une somme de 2,3 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, une contribution de 500 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi qu'un montant de 200 000 $ du ministère du Tourisme.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de La Table Ronde.

Le projet permettra à La Table Ronde d'élaborer une stratégie et une feuille de route pour dynamiser le secteur de la restauration indépendante durable au bénéfice de l'ensemble de l'industrie de la restauration et du secteur bioalimentaire québécois. Il vise à améliorer les modèles d'affaires, à mettre en valeur les talents liés à la restauration indépendante et à faire émerger l'innovation dans ce domaine.

De plus, le projet prévoit la réalisation de dix initiatives structurantes dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales en collaboration avec les acteurs des milieux bioalimentaire et touristique. Ces initiatives regrouperont des restaurateurs indépendants de toutes les régions du Québec et favoriseront l'achat local de produits bioalimentaires québécois, ce qui rejoint aussi les objectifs en matière d'autonomie alimentaire de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

« Les restaurants du Québec sont une excellente vitrine pour les producteurs de toutes nos régions. Ce projet valorisera nos produits locaux et renforcera les chaînes d'approvisionnement de l'industrie de la restauration. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En plus de mettre en valeur le savoir-faire de centaines de productrices et de producteurs québécois, et de créer des expériences mémorables pour leur clientèle, les restaurateurs favorisent une plus grande autonomie alimentaire en choisissant des produits de chez nous. Votre gouvernement est heureux d'offrir son soutien aux restaurateurs indépendants et rappelle que la diversité des modèles d'affaires contribue à maintenir un écosystème fort et résilient. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La gastronomie est une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur les produits et le savoir-faire des artisans et des producteurs locaux québécois ainsi que les caractéristiques propres aux terroirs. Le Québec est déjà une destination gastronomique reconnue, avec de bonnes tables dans toutes ses régions, et l'on souhaite développer encore plus ce secteur d'activité. Le tourisme gourmand fait d'ailleurs partie des priorités que nous soutenons afin d'assurer une croissance durable du tourisme au Québec. Ce projet de La Table Ronde est en phase avec notre vision et j'ai très hâte d'en voir les résultats. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une excellente nouvelle pour notre secteur! Nous exprimons notre gratitude envers le gouvernement du Québec pour son soutien, démontrant ainsi sa reconnaissance de l'importance de la restauration gastronomique pour notre économie. Ce financement renforcera nos efforts visant à promouvoir les produits locaux et à dynamiser l'ensemble du secteur à travers le Québec. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission avec encore plus de détermination et de portée grâce à ce partenariat précieux, et nous sommes résolus à le faire en collaboration avec nos partenaires et les acteurs de l'écosystème. »

Debbie Zakaib, directrice générale de La Table Ronde

Faits saillants :

Créé en 2021, le collectif La Table Ronde vise à stimuler la collaboration entre les restaurateurs indépendants reconnus du Québec et à favoriser la mise en commun de leurs bonnes pratiques, tout en contribuant à la promotion des artisans du terroir. Il rassemble 106 entrepreneurs qui représentent 160 établissements indépendants en provenance de 37 villes et de 14 régions administratives du Québec.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde incarne l'ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec, qui soit durable et responsable. Sa mise en œuvre a une portée gouvernementale et repose sur la mobilisation et l'engagement d'un ensemble de partenaires bioalimentaires, incluant les régions ainsi que la société civile.

incarne l'ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec, qui soit durable et responsable. Sa mise en œuvre a une portée gouvernementale et repose sur la mobilisation et l'engagement d'un ensemble de partenaires bioalimentaires, incluant les régions ainsi que la société civile. En 2021, le secteur du tourisme gourmand et de l'agrotourisme au Québec avait généré des retombées économiques de 433,3 millions de dollars.

