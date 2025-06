ALPHARETTA, Ga., le 19 juin 2025 /CNW/ - Alithya Group inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») a annoncé aujourd'hui la publication de ses rapports et de son analyse sur les tendances du secteur en 2025 dans trois secteurs critiques, soit les secteurs manufacturier, des soins de santé et des services financiers. Chaque rapport est fondé sur un sondage mené auprès de professionnels du secteur. De plus, il offre des renseignements exclusifs sur les principales tendances, les défis et les occasions qui devraient façonner la conjoncture économique au cours des 12 prochains mois.

Qu'il s'agisse d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de renforcer la cybersécurité ou de moderniser l'infonuagique, ces rapports reflètent les points de vue et les préoccupations des chefs de file du secteur qui doivent composer avec la transformation numérique et des environnements économiques complexes et en constante évolution. Dans l'ensemble, l'usage accru des technologies de l'IA demeure un dénominateur commun dans tous les secteurs. Les sujets abordés comprennent notamment l'utilisation de cette technologie pour la diversification des fournisseurs; l'intégration de sa gouvernance dans l'élaboration de cadres éthiques; ainsi que la compréhension de l'utilisation et de l'incidence de l'intelligence artificielle générative dans les cyberattaques.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation à Alithya :

« En suivant de près les tendances dans les principaux secteurs, Alithya est bien placée pour aider ses clients à gérer les perturbations, à améliorer leur agilité et à atteindre leurs objectifs d'entreprise. Qu'il s'agisse de services-conseils stratégiques visant l'orientation des décisions à incidence élevée, de la transformation organisationnelle pour moderniser les systèmes et les processus, ou encore de l'accompagnement technologique alimenté par l'IA dans le but de favoriser une croissance durable, Alithya aide ses clients à envisager la meilleure approche technologique pour innover, optimiser leurs opérations et étendre leurs activités en toute confiance dans des marchés de plus en plus concurrentiels. »

Tendances du secteur manufacturier : Efficacité, résilience et intégration de l'IA

Les fabricants redoublent d'efforts pour se procurer des outils numériques pour augmenter la productivité, assurer la continuité et être plus concurrentiels. L'IA, l'analyse et la cybersécurité sont maintenant essentielles à la planification stratégique.

Efficacité opérationnelle : plus de 50 % des répondants affirment que c'est leur grande priorité en matière d'innovation.

L'IA et les chaînes d'approvisionnement : près de la moitié d'entre eux utilisent l'IA pour diversifier leurs fournisseurs et améliorer les prévisions de la demande.

Investissements dans la cybersécurité : plus de 50 % des répondants planifient des mises à niveau de leur technologie pour atténuer la montée de cybermenaces.

Tendances du secteur des soins de santé : cybersécurité, contrôle des coûts et IA éthique

Les chefs de file du secteur des soins de santé doivent gérer les risques croissants en matière de cybersécurité, la réduction des budgets et la nécessité d'une utilisation responsable de l'IA dans les soins prodigués aux patients. L'innovation s'arrime à des principes de stabilité et de sécurité.

La cybersécurité est prioritaire : 60 % des répondants l'ont mentionné comme étant le principal défi, alors qu'elle se classait au deuxième rang en 2024.

Accent sur la réduction des coûts : 60 % d'entre eux cherchent activement à améliorer leur efficacité financière.

L'émergence de la gouvernance de l'IA : les cadres d'IA éthiques et responsables gagnent en popularité dans le secteur.

Tendances du secteur des services financiers : infonuagique, risque lié à l'IA et automatisation

Les entreprises du secteur des services financiers se modernisent de façon prudente : en trouvant le juste équilibre entre l'innovation et la gestion des risques. L'adoption de l'infonuagique, la surveillance de l'IA et l'automatisation façonnent la voie à suivre.

L'élan de l'infonuagique : 75 % des répondants disent progresser quant à leur transformation infonuagique sécurisée.

Le risque lié à l'IA générative est réel : parmi eux, 40 % considèrent la cybersécurité comme la principale préoccupation liée à l'IA générative.

Efficacité de l'automatisation : près de 60 % d'entre eux investissent dans le traitement intelligent des documents pour simplifier les opérations.

Alors que les secteurs continuent d'évoluer, les rapports sur les tendances du secteur en 2025 d'Alithya fournissent aux décideurs la clarté et les renseignements nécessaires pour favoriser l'innovation, saisir de nouvelles occasions et accélérer la croissance dans un paysage dynamique.

Pour télécharger les rapports complets d'Alithya sur les tendances du secteur en 2025, consultez :

Rapport sur les tendances du secteur manufacturier (en anglais seulement)

Rapport sur les tendances du secteur des services financiers (en anglais seulement)

Rapport sur les tendances du secteur des soins de santé (en anglais seulement)

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui misent sur l'IA et les technologies dernier cri pour offrir des services en conseils stratégiques et en transformation numérique. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de saisir de nouvelles occasions, de moderniser les processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe de classe mondiale d'experts passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous nous appuyons sur des décennies de succès et sur des centres de livraison globaux spécialisés pour fournir des solutions de bout en bout. Nous nous efforçons de changer les choses.

Nous sommes Alithya. Consultez notre site à l'adresse www.alithya.com.

SOURCE Alithya Group inc.