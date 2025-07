L'objectif était d'avoir une seule plateforme technologique qui soutient les opérations à l'échelle mondiale et offre une excellente expérience client

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est heureuse d'annoncer la mise en service des solutions Finance et Supply Chain Management de Microsoft Dynamics 365 (F&SCM) en France et en Espagne pour Hayward Holdings, Inc., un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution d'une vaste gamme d'équipements de piscine et de technologies pour la vie en plein air.

Ces mises en œuvre déployées en Europe constituent la première étape du plan de Hayward, visant à rassembler l'ensemble des activités de l'entreprise sur une plateforme technologique unique qui soutient son objectif de normalisation des processus de fabrication et de distribution dans le monde entier, tout en offrant une excellente expérience client.

Citation de Hayward : Eric Sejourne, Vice-président principal et chef de l'exploitation

« Nous aurons un meilleur accès à l'information en temps réel, ce qui permettra une prise de décision plus éclairée. Avec le déploiement en Amérique du Nord, nous nous réjouissons qu'une majorité des opérations de Hayward fonctionne sur les mêmes systèmes et utilise des processus communs, nous aidant à tirer parti des données pour soutenir notre croissance et améliorer l'expérience client », a déclaré Eric Sejourne, vice-président principal et chef de l'exploitation chez Hayward.

Citation d'Alithya : John Scandar, Vice-président principal, Pratique Microsoft

« L'équipe F&SCM (Finance et Supply Chain Management) d'Alithya, ainsi que notre équipe de gestion du changement organisationnel et de formation, ont travaillé avec Hayward pour mener à bien la mise en service et favoriser l'adoption par les employés de Hayward à travers l'Europe », mentionne John Scander, Vice-président principal chez Alithya. « Alithya est fière d'avoir signé un accord avec une marque internationale telle que Hayward pour des déploiements supplémentaires. »

À propos de Hayward Holdings, Inc.

Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) est l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de technologie de piscine et de vie à l'extérieur. Avec pour mission d'offrir des produits exceptionnels, un service exceptionnel et des solutions innovantes pour transformer l'expérience de l'eau, Hayward offre une gamme complète d'équipements de piscine résidentiels et commerciaux écoénergétiques et durables, y compris des pompes, des filtres, des chauffe-eau, des nettoyeurs, des assainisseurs, un éclairage à DEL et de l'eau, tous connectés numériquement par le biais du SmartPad IdO intuitif de Hayward.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui misent sur l'IA et les technologies dernier cri pour offrir des services en conseils stratégiques et en transformation numérique. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de saisir de nouvelles occasions, de moderniser les processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe de classe mondiale d'experts passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous nous appuyons sur des décennies de succès et sur des centres de livraison globaux spécialisés pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer les choses. Nous sommes Alithya.

Consultez notre site à l'adresse www.alithya.com.

