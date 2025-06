MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») annonce la nomination de Pierre Blanchette au poste de chef de la direction financière, à compter du 28 juillet 2025.

M. Blanchette se joindra à Alithya le 28 juillet 2025 et dirigera les opérations financières de la compagnie tout en apportant son expertise opérationnelle, financière et stratégique pour mener à terme l'exécution de notre plan stratégique.

Pierre est comptable professionnel agréé (CPA) avec près de 30 ans d'expérience en finance, notamment en tant que Premier vice-président et chef de la direction financière de Groupe Colabor Inc., une entreprise canadienne de premier plan dans la distribution alimentaire, au cours des quatre dernières années. Avant de rejoindre Colabor, M. Blanchette a travaillé au sein de Fiera Capital Corporation, une importante société indépendante de gestion d'actifs, où il a occupé divers postes tels que Vice-président principal, Trésorerie et Fiscalité, Chef de la direction financière, division américaine, et Vice-président principal, Finances.

Déclaration de Paul Raymond, Président et Chef de la Direction :

« Je suis très heureux d'accueillir Pierre Blanchette en tant que chef de la direction financière. Fort d'un solide bilan en amélioration de la performance financière, en optimisation des structures et en gestion d'équipes dynamiques, Pierre apporte l'expertise financière et la vision stratégique dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance et déployer notre plan stratégique. J'ai hâte de collaborer avec lui pour offrir une valeur durable à nos parties prenantes. Pierre sera appuyé par une équipe financière chevronnée, incluant Debbie Di Gregorio, Vice-présidente, Finances, qui avait pris la relève en tant que Chef intérimaire de la direction financière. Je tiens à remercier encore une fois Debbie pour son leadership durant cette période de transition. »

