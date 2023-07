MONTRÉAL , le 7 juill. 2023 /CNW/ - Depuis le début de la marche à blanc, le 28 juin dernier, les voitures du Réseau express métropolitain (REM) circulent avec des fréquences similaires à celles du futur service. À la lumière des résultats obtenus au cours de cette période de tests intensifs, CDPQ Infra annonce la date d'ouverture au public du REM entre les stations Brossard et Gare Centrale le 31 juillet prochain.

La marche à blanc se poursuivra au cours des prochains jours, ce qui permettra aux équipes de procéder aux ajustements ultimes pour offrir une expérience optimale à la clientèle.

Un train du Réseau express métropolitain (REM), sur le pont Samuel-De Champlain, à Montréal. (Groupe CNW/CDPQ Infra Inc.)

Les futurs clients peuvent s'informer, dès aujourd'hui, des détails du nouveau service sur REM.info. Dans les prochaines semaines, le REM mettra également en place des outils additionnels de communication pour accompagner les usagers.

Composée de 5 stations, l'antenne Rive-Sud du REM offrira un accès en moins de 18 minutes de Brossard au centre-ville de Montréal.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

