COBOURG, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Afin d'accroître la sécurité et la résilience, le gouvernement fédéral et la Municipalité de Cobourg investissent 19,5 millions de dollars pour reconstruire les brise-lames du port de Cobourg et la digue du parc Monk's Cove.

En raison de l'intensification des effets des changements climatiques, le vieux port de Cobourg est exposé à un risque accru d'érosion du littoral et d'inondation. Les travaux d'amélioration des brise-lames consisteront à retirer le revêtement en béton et à le remplacer par du calcaire sous la ligne de flottaison et par du granit au-dessus de la ligne de flottaison. Le nouvel enrochement résistera à l'action des vagues et aux ondes de tempête pendant des décennies. La nouvelle digue à double couche du parc Monk's Cove permettra de rendre la structure plus résistante et de réduire le déplacement des pierres d'enrochement. Le calcaire et le granit utilisés dans le cadre du projet seront extraits dans un rayon de 100 km, et, dans la mesure du possible, on réutilisera les vieilles pierres afin de diminuer la quantité de déchets.

Le port historique et le littoral de Cobourg protègent les routes, les résidences, les parcs et la collectivité contre les inondations et contribuent au tourisme récréatif et au développement économique. Ils servent également de base pour les opérations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne. Cet investissement contribuera à faire de Cobourg un lieu sûr, dynamique et résilient pour les résidents et les entreprises pendant de nombreuses années.

« L'investissement du gouvernement fédéral contribuera à protéger le littoral emblématique de Cobourg contre les inondations et l'érosion. »

L'honorable Nate Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le port historique de Cobourg, qui était autrefois un important port de navigation, a contribué à la croissance et à la vitalité de notre collectivité. L'impact de la montée du niveau des eaux du lac Ontario, intensifié par les changements climatiques, pose d'importants problèmes pour les infrastructures riveraines de la Municipalité de Cobourg. En tant que coprésidente nationale de la Commission des maires sur la transformation économique de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la Municipalité de Cobourg s'est engagée à planifier des projets qui permettront de protéger son littoral tout en améliorant l'accès aux biens de la collectivité. Le port demeure un important port en eau profonde sur la rive nord du lac Ontario et possède un potentiel considérable pour l'économie locale de Cobourg grâce au tourisme, aux opérations maritimes et au soutien des entreprises locales. Les fonds alloués à l'atténuation des effets des catastrophes et aux mesures d'adaptation sont essentiels au maintien de ce joyau de notre collectivité et soutiennent la force économique et le développement stratégique de notre municipalité. »

Lucas Cleveland, maire de la Municipalité de Cobourg

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution de la Municipalité de Cobourg s'élève à 14,5 millions de dollars.

s'élève à 14,5 millions de dollars. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles incluent les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, on a alloué une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructure publique et de logement; et aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Plateforme.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

