Mise en garde de l'ARSF - Refinance Hotline

TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avise les consommateurs que Refinance Hotline n'est pas autorisée à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

Refinance Hotline semble solliciter des clients pour ses activités de courtage d'hypothèques par l'entremise de son site Web, refinancehotline.ca. Refinance Hotline semble aussi utiliser le numéro de téléphone 416 499-9999. Refinance Hotline n'est pas titulaire d'un permis de l'ARSF.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence si l'entreprise ou toute autre personne utilisant ces coordonnées ou prétendant représenter Refinance Hotline communique avec eux. On recommande aux consommateurs de ne pas acquérir d'hypothèque auprès de l'entreprise.

Il est important de noter que les consommateurs qui obtiennent une hypothèque auprès de particuliers ou d'entreprises qui ne sont pas titulaires d'un permis accordé par l'ARSF ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers et les agents de l'Ontario.

Les consommateurs peuvent vérifier si une maison de courtage d'hypothèques, un courtier ou un agent est titulaire d'un permis sur le site Web de la CSFO .

Depuis le 8 juin 2019, l'Autorité de réglementation des services financiers (ARSF) assume les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) et de la Société ontarienne d'assurance-dépôts (SOAD). L'ARSF est actuellement en train de déplacer le contenu du présent site Web vers www.fsrao.ca/fr. Consultez le www.fsrao.ca/fr pour obtenir des mises à jour.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

