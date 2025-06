TORONTO, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a imposé à Murteza Mohamedali (« Mohamedali ») une sanction administrative de 25 000 $ et des conditions à son permis d'agent d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie.

Le Tribunal des services financiers a conclu que Mohamedali avait contrevenu à l'alinéa 17c) du Règlement de l'Ontario 347/04 en indiquant à plusieurs reprises dans des demandes d'assurance-vie présentées à l'assureur que les fonds pour les primes provenaient directement de ses clients, des déclarations qui étaient fausses et trompeuses.

L'ARSF a rendu cette ordonnance à la suite d'une décision du Tribunal des services financiers dans l'affaire Mohamedali c. Ontario (DG de l'ARSF), 2025 ONFST 4.

