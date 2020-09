Ne faites aucun paiement pour des frais qui ne figurent pas sur votre facture la plus récente.

Ignorez les messages textes ou les courriels contenant un lien suspect qui offrent un remboursement.

Ne composez pas le numéro de téléphone indiqué dans un message suspect. Appelez plutôt directement Hydro Ottawa au 613-738-6400 pour vérifier l'état de votre compte.

Ne fournissez pas de renseignements personnels ni de détails concernant votre compte.

Si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, composez le 911 ou appelez le Service de police d' Ottawa au 613-236-1222, poste 5433.

Hydro Ottawa rappelle aussi à tous ses clients qu'elle ne menace jamais de couper immédiatement le courant et ne demande pas aux clients de rencontrer ses employés à un endroit convenu pour faire un paiement.

Consciente que les temps sont difficiles pour certaines personnes à l'heure actuelle, Hydro Ottawa invite ses clients qui accusent un retard dans le paiement de leurs factures d'électricité à communiquer directement avec elle. L'entreprise offre des modalités de paiement flexibles et des programmes d'aide financière, notamment un soutien d'urgence.

www.hydroottawa.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 340 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected]

Liens connexes

https://hydroottawa.com/