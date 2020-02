Mise en garde d'Hydro Ottawa contre les appels téléphoniques de fraudeurs menaçant de débrancher les clients

Il s'agit du premier incident en 2020 où les fraudeurs ont ciblé des consommateurs d'électricité d'Ottawa. En raison de l'augmentation du nombre d'activités frauduleuses en 2019, Hydro Ottawa s'est jointe à Alectra Utilities, à Hydro One et à Toronto Hydro pour sensibiliser la population aux astucieuses arnaques ayant cours qui ciblent les clients des compagnies d'électricité.

Hydro Ottawa ne menace jamais de couper immédiatement le courant et ne demande pas aux clients de rencontrer ses employés à un endroit convenu pour faire un paiement. Elle encourage ses clients à se protéger et leur rappelle quelques conseils de sécurité :

Ne faites aucun paiement pour des frais qui ne figurent pas sur votre facture la plus récente.

Ignorez les messages textes ou les courriels contenant un lien suspect qui offrent un remboursement.

Ne composez pas le numéro de téléphone indiqué dans un message suspect. Appelez plutôt directement Hydro Ottawa au 613-738-6400 pour vérifier l'état de votre compte.

Ne fournissez pas de renseignements personnels ni de détails concernant votre compte.

Si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, composez le 911 ou appelez le Service de police d' Ottawa au 613-236-1222, poste 5433.

Nous recommandons aux clients victimes de cette arnaque de communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.

Pour en savoir plus sur les mesures à prendre afin de vous protéger contre les arnaques et les fraudes, consultez la page Sensibilisation à la fraude sur le site Web d'Hydro Ottawa.

