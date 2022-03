TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs d'éviter de recourir à Credivo Financial Service (Credivo) pour l'obtention d'une hypothèque, car l'entreprise n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario.

Credivo Financial Service est situé au 411, avenue Roosevelt à Ottawa (code postal K2A 3X9) et annonce ses services sur le site Web https://credivofinancialservice.com/ (en anglais seulement).

On a signalé que Credivo fait la promotion de « prêts résidentiels » pour recueillir les renseignements sur l'emploi, le logement et le revenu du consommateur et demande des frais de départ. Lorsque le consommateur a payé les frais, Credivo coupe la communication et ne fournit aucun financement hypothécaire.

L'ARSF encourage les consommateurs à faire preuve de prudence si Credivo ou quiconque se servant du site Web susmentionné ou indiquant agir au compte de cette entreprise communique avec eux.

En Ontario, seul un courtier principal ou un agent ou un courtier d'hypothèques titulaire d'un permis délivré par l'ARSF peut évaluer les consommateurs pour l'obtention d'une hypothèque*. Cette personne doit également travailler pour une maison de courtage hypothécaire titulaire d'un permis. Credivo Financial Service n'est pas une maison de courtage d'hypothèques titulaire d'un permis délivré par l'ARSF.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques et aux courtiers et agents en hypothèques pour protéger la confiance du public envers les services financiers en Ontario. Si des consommateurs contractent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'une personne ou d'une société qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'ARSF, ils ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements, qui régissent les maisons de courtage, les courtiers et les agents titulaires d'un permis de l'Ontario.

Les consommateurs sont également encouragés à consulter le registre public pour vérifier s'ils font affaire à un courtier en hypothèques, à un agent en hypothèques, à une maison de courtage d'hypothèques ou à un administrateur titulaire d'un permis.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour les demandes de renseignements du public, envoyez un courriel à [email protected].

*Certaines institutions financières et leurs professionnels du secteur hypothécaire, telles que les banques, peuvent être exemptés de l'obligation d'obtenir un permis de courtier ou d'agent en hypothèques.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : Russ Courtney. Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité de réglementation des services financiers, Cellulaire : 437-225-8551, Courriel : [email protected]