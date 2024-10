OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le secteur canadien du bâtiment est la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre en importance au Canada. Nous devons augmenter le rythme et l'ampleur des rénovations résidentielles au pays pour rendre les habitations plus écoénergétiques, faire plus d'économies et réduire les émissions.

La secrétaire parlementaire Julie Dabrusin a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement fédéral totalisant 4,3 millions de dollars dans cinq projets visant à soutenir et à guider des rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts et du Programme d'innovation énergétique.

L'annonce a été faite en présence d'EnviroCentre dans le quartier Carver Place de Gloucester. L'EnviroCentre a reçu plus de 2 millions de dollars des programmes de RNCan pour ses projets, ce qui aidera le secteur local du bâtiment à effectuer des rénovations majeures plus rapidement et ainsi à économiser temps et argent qui pourront être investis dans la rénovation de logements sociaux dans l'est de l'Ontario. En adaptant les rénovations effectuées aux besoins des résidents dans l'est de l'Ontario, ce projet améliorera l'efficacité énergétique des maisons et contribuera ainsi à faire économiser de l'argent aux familles qui en ont le plus besoin.

Le quartier Carver Place de Gloucester montre que des rénovations énergétiques majeures peuvent se traduire par des retombées économiques et environnementales positives pour le logement abordable, ouvrant la porte à de futurs chantiers qui permettront de bâtir des habitations de meilleure qualité et plus abordables. Le projet financé par le gouvernement fédéral servira notamment à réaliser les rénovations suivantes :

le remplacement de chaudières traditionnelles par des thermopompes électriques;

l'amélioration de l'isolation des greniers et de l'étanchéisation des maisons;

l'installation de nouveaux ventilateurs récupérateurs de chaleur pour améliorer la qualité de l'air intérieur.

Une partie du financement annoncé aujourd'hui sera versé aux projets suivants :

1 million de dollars à l'Initiative ReCover en vue de l'élaboration d'une approche pratique des rénovations énergétiques majeures pour les types de bâtiments résidentiels les plus courants au Canada atlantique;

atlantique; 1 million de dollars à la First Nations Power Authority de la Saskatchewan pour soutenir l'adoption de rénovations énergétiques majeures à l'échelle communautaire dans des communautés autochtones;

pour soutenir l'adoption de rénovations énergétiques majeures à l'échelle communautaire dans des communautés autochtones; 602 836 $ à Sustainable Buildings Canada pour accélérer la réalisation de rénovations énergétiques majeures dans des logements sociaux en Ontario ;

; 775 897 $ à la Retrofit Canada Society pour l'élaboration d'un référentiel national d'études de cas et de solutions pour guider les rénovations écoénergétiques majeures au Canada .

Ces projets feront économiser de l'argent aux propriétaires de maisons tout en réduisant les émissions à l'origine des changements climatiques.

Citations

« En rénovant les bâtiments d'un bout à l'autre du pays, nous améliorons la résilience des collectivités face aux impacts des changements climatiques tout en réduisant les émissions et les factures de services publics des Canadiens, en augmentant l'efficacité énergétique et en créant des emplois bien rémunérés dans les domaines de la construction et de l'entretien. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour la population canadienne. Comme nous sommes confrontés à des défis d'abordabilité et aux changements climatiques, des projets abordables d'efficacité énergétique comme ceux annoncés aujourd'hui tombent à point pour les Canadiens et répondent à leurs besoins, et à un rythme de mise en œuvre et d'envergure qui correspondent aux souhaits de la population. Les initiatives comme le Programme pilote pour des quartiers plus verts donnent suite aux engagements annoncés récemment dans la toute première stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui vise à faire économiser de l'argent aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les occasions économiques qui découlent d'une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Par réaménagements profonds ou rénovations majeures, on entend une importante révision des systèmes d'un bâtiment susceptible de générer de grandes économies d'énergie, d'améliorer le confort et de contribuer à la décarbonation. Parmi les travaux possibles, mentionnons : le remplacement du toit; l'ajout d'isolant aux murs extérieurs; le remplacement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation par une technologie plus efficace comme une thermopompe électrique.

En général, les rénovations majeures permettent de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie, de diminuer les émissions de 80 %, d'abaisser le coût des services publics et, dans certains cas, d'améliorer la résilience et l'adaptation aux changements climatiques.

Les résultats des cas d'essai dans le quartier Carver Place sont prometteurs : une réduction annuelle moyenne de la consommation énergétique de 42 % - soit environ 35,5 gigajoules - et une diminution du rejet de 2,4 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente une amélioration de 82 %.

EnviroCentre a reçu 1 million de dollars dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts, à l'occasion de l'annonce d'aujourd'hui, et un montant supplémentaire de 1 million de dollars par l'entremise du programme de financement Objectif maisons et communautés nette zéro afin d'apporter des améliorations écoénergétiques à plus de 80 maisons de ville pour résidents à faible revenu. Le montant supplémentaire a été annoncé en juillet lors de la publication de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a alloué plus de 10 milliards de dollars à la décarbonation des maisons et des bâtiments par l'entremise de rénovations écoénergétiques.

Disposant d'un budget de 35,5 millions de dollars sur cinq ans, le Programme pilote pour des quartiers plus verts met à l'essai le modèle de rénovations écoénergétiques majeures groupées Energiesprong au sein du marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires dans un même quartier afin de créer une grande demande pour des rénovations écoénergétiques majeures.

au sein du marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires dans un même quartier afin de créer une grande demande pour des rénovations écoénergétiques majeures. Le Programme d'innovation énergétique fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]