OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du

rappel Entreprise NPN ou

DIN Numéros de

lot Date de

péremption KeraSpa Présence d'un

ingrédient

inacceptable,

l'acétate

d'éthyle Adbo Distribution Un NPN

erroné

figure sur

l'étiquette :

80076597 100G01 101G01 104G01 111G01 112G01 avril 2023 Umbrell

(format 60

mL) Présence d'un

ingrédient

inacceptable,

l'acétate

d'éthyle Affinite Gestion de

Production 80076597 099G01 100G01 avril 2023

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]