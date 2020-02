Mise à jour no 5 : Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique au sujet de la levée de la quarantaine de certaines personnes associée au nouveau coronavirus 2019

OTTAWA, le 23 févr. 2020 /CNW/ - Pour faire suite à mes déclarations antérieures, à titre d'administratrice en chef de la santé publique, j'ai évalué les personnes mises en quarantaine au Centre NAV suivant un décret d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et j'ai déterminé qu'elles ne représentent aucun danger grave pour la santé publique.

J'ai autorisé la levée de la mise en quarantaine de six membres du personnel médical des Forces armées canadiennes (FAC) et d'un employé du gouvernement du Canada qui accompagnait les voyageurs rapatriés sur le troisième avion nolisé par le gouvernement du Canada en provenance du Japon, qui s'est arrêté à la BFC Trenton avant d'arriver au Centre NAV à Cornwall, en Ontario. Dans mon évaluation, j'ai pris en considération le fait que ces personnes ont suivi les protocoles appropriés de prévention et de contrôle des infections (y compris l'usage d'équipement de protection individuelle) et qu'elles n'ont eu aucun contact sans protection avec des passagers ou des personnes susceptibles d'avoir contracté le nouveau coronavirus. À la suite de cette évaluation, j'ai déterminé que le maintien de leur quarantaine n'est pas nécessaire.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983

Liens connexes

http://www.phac-aspc.gc.ca