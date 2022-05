OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 5 mai 2022 /CNW/ - La COVID-19 continue de toucher les communautés à travers le pays, et Services aux Autochtones Canada reste disponible pour aider les efforts de prévention et de réponse.

Bilan mensuel - avril 2022

En avril 2022, les données suivantes ont été rapportées par les communautés des Premières Nations :

2 441 cas actifs quotidiens moyens déclarés de COVID-19

Diminution de 9,6 % par rapport aux chiffres rapportés en mars 2022

176 hospitalisations nouvellement signalées

Augmentation de 45,5 % par rapport aux chiffres de mars 2022

22 décès nouvellement signalés

Diminution de 18,5 % par rapport aux chiffres rapportés en mars 2022

Les pages Web et ressources suivantes sont régulièrement mises à jour avec des informations sur la COVID-19 :

Demandes d'assistance fédérale (DAF) pour la réponse à la COVID - conclusions récentes

En date du 5 mai 2022 :

La DAF de la Première Nation de Deer Lake (Ontario ) a été approuvée le 18 mars 2022 pour le soutien du CAF, et a ensuite été prolongée de deux semaines. Le soutien des FAC a pris fin plus tôt que prévu, le 8 avril 2022, en raison d'une baisse importante du nombre de cas actifs.

) a été approuvée le 18 mars 2022 pour le soutien du CAF, et a ensuite été prolongée de deux semaines. Le soutien des FAC a pris fin plus tôt que prévu, le 8 avril 2022, en raison d'une baisse importante du nombre de cas actifs. La DAF de la Première Nation de Kashechewan ( Ontario ) a été approuvée le 1 er février 2022 et a ensuite été prolongée de deux semaines. Le soutien des FAC a pris fin le 30 mars 2022.

( ) a été approuvée le 1 février a ensuite été prolongée de deux semaines. Le soutien des FAC a pris fin le 30 mars 2022. La DAF de la Première Nation d' Attawapiskat ( Ontario ) a été approuvée le 16 février 2022. Une nouvelle demande d'aide a été approuvée le 16 mars 2022 et une prolongation du soutien des FAC a été approuvée le 30 mars 2022. Le soutien des FAC a pris fin le 13 avril 2022.

Liens associés

Restez en contact

Participez à la conversation sur les peuples autochtones du Canada :

Twitter : @GCIndigenous

Facebook : @GCIndigenous

Instagram : @gcindigenous

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués de presse et nos discours via des flux RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, rendez-vous sur www.isc.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour plus d'informations, les médias peuvent contacter: Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones du Canada, 819-953-1160, [email protected]