OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La COVID-19 continue de toucher les communautés un peu partout au pays, et Services aux Autochtones Canada reste disponible pour contribuer aux efforts de prévention et d'intervention. Le gouvernement du Canada surveille la COVID-19 dans tout le pays, y compris les nouvelles variantes préoccupantes BA.4 et BA.5.

Bilan mensuel - juin 2022

En juin 2022, les données suivantes ont été rapportées par les communautés des Premières Nations :

590 cas actifs quotidiens moyens déclarés de COVID-19

Diminution de 38 % par rapport aux chiffres du mois de mai 2022

17 hospitalisations nouvellement signalées

Diminution de 59 % par rapport aux chiffres du mois de mai 2022

3 décès nouvellement signalés

Diminution de 63% par rapport aux chiffres du mois de mai 2022

Les pages Web et ressources suivantes sont régulièrement mises à jour avec de l'information concernant la COVID-19 :

