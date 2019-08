Mise à jour - Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de médicaments d'ordonnance dans de multiples produits pour améliorer la performance sexuelle non homologués saisis de commerces de la région du Grand Toronto et de Peterborough en Ontario

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Nous encourageons les Canadiens à revenir régulièrement consulter cette liste pour voir les mises à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Alien Power Platinum 11000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Forbidden Pleasures Adresses 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) 1268, rue Simcoe Nord, Oshawa (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Alpha Man Extreme 3000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Forbidden Pleasures 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Jaguar 25000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Forbidden Pleasures 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de flibansérine. Forbidden Pleasures 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de tadalafil. Forbidden Pleasures Adresses 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) 871, chemin Chemong, Peterborough (Ontario) 1268, rue Simcoe Nord, Oshawa (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable saisi d'un autre détaillant révèlent la présence de tadalafil. Big Bee Convenience 215, rue King Ouest, Hamilton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady Amélioration de la performance sexuelle Les analyses d'un produit ayant un emballage semblable saisi d'un autre détaillant révèlent la présence de tadalafil. Convenience Plus Video 385, chemin Dawes, East York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 88 Platinum 8000 Amélioration de la performance sexuelle Les analyses de Santé Canada révèlent la présence de sildénafil. Forbidden Pleasures 91, rue George Nord, Market Plaza, Peterborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail

