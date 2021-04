OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Dans l'ensemble, le nombre de cas continue de diminuer, 635 cas actifs ayant été déclarés en date du 6 avril 2021, ce qui représente le nombre le plus bas de cas actifs signalés depuis novembre dernier.

Bien que l'augmentation du nombre de vaccins arrivant au Canada soit encourageante, la circulation des variants préoccupants est à la hausse. Tout le monde doit continuer de respecter les mesures de santé publique en vigueur, notamment en réduisant au minimum les interactions en personne avec des personnes de l'extérieur de son foyer immédiat, en évitant les espaces clos et les endroits achalandés, en portant un masque et en se lavant les mains fréquemment. Même les personnes vaccinées doivent continuer de suivre ces mesures de santé publique.

En ce qui concerne les communautés des Premières Nations, SAC dispose des données suivantes en date du 6 avril :

25 174 cas confirmés de COVID-19

635 cas actifs

24 249 personnes rétablies

290 décès

Il n'y a actuellement aucun cas actif de COVID-19 au Nunavik (Québec). De plus, en date du 7 avril, le gouvernement du Nunavut ne signale aucun cas actif de COVID-19.

Au 5 avril 2021, plus de 10 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été distribuées à l'échelle du pays et en date du 4 avril, 257 279 doses de vaccin ont été administrées dans 612 communautés. Cela représente plus de 60 % des adultes vivant dans les réserves des Premières Nations, dans l'Inuit Nunangat et dans les territoires qui ont reçu au moins une dose, soit un taux plus de quatre fois supérieur à celui recensé dans l'ensemble de la population adulte canadienne. En outre, selon les données sur la population du recensement de 2016, plus de 75 % de la population adulte des territoires a reçu au moins une dose de vaccin.

On encourage tous les adultes à recevoir le vaccin lorsqu'il sera disponible. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et demeurent le meilleur moyen de protéger les personnes contre les formes graves de la maladie.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter: @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca