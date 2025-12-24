THETFORD MINES, QC, le 24 déc. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a annoncé le 25 novembre 2025 avoir conclu une convention de transfert d'actions afin d'acquérir la participation de vingt pour cent (20%) des actions émises et en circulation de sa filiale Groupe Technologique KDA inc. (« GTK ») que détient présentement la société ERxpert inc. (la « Transaction »).

Aux termes de cette convention, ERxpert s'est engagé à transférer les actions de la filiale GTK qu'elle détient à KDA en contrepartie de trente-cinq millions (35 000 000) d'actions du capital-actions de KDA.

KDA annonce avoir reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX à la Transaction en date du 18 décembre 2025.

L'approbation finale de la Bourse de croissance TSX est conditionnelle au dépôt le ou avant le 20 janvier 2026 de certains documents et informations demandés par la Bourse de croissance TSX et l'acceptation finale de celle-ci sera émise après un examen satisfaisant des documents et informations requis.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]