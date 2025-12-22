THETFORD MINES, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer une collaboration avec AstraZeneca Canada visant à soutenir l'utilisation du séquençage de nouvelle génération (Next-Generation Sequencing - « NGS ») à des fins diagnostiques chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique à l'Hôpital du Saint-Sacrement (CHU de Québec - Université Laval). Le NGS permet l'analyse parallèle de multiples gènes tumoraux afin d'identifier des biomarqueurs cliniquement exploitables et de soutenir des décisions thérapeutiques plus rapides et mieux informées.

L'entente de collaboration est non matérielle, entre en vigueur le 2 décembre 2025, et prévoit une durée initiale pouvant être prolongée jusqu'à trois ans, sous réserve de résultats concluants du projet.

Cette initiative sera déployée par l'entremise de Medherize, la plateforme numérique de KDA, intégrée au Dossier Santé Québec (« DSQ »). Medherize regroupe les résultats de laboratoire, les alertes cliniques et les informations rapportées par les patientes au sein d'un flux de travail unique destiné aux cliniciens. En facilitant un accès opportun aux tests génomiques, le projet favorise les pratiques fondées sur les données probantes et contribue à assurer des soins personnalisés, sécuritaires et offerts en temps opportun.

Cette entente de collaboration vise à intégrer des notifications numériques ciblées (alertes) au sein de Medherize afin de soutenir les cliniciens dans l'optimisation de la conformité aux tests de NGS, en cohérence avec les jalons cliniques appropriés. Ces alertes ont pour objectif de favoriser la réalisation en temps opportun des tests, leur interprétation et les actions cliniques subséquentes, contribuant ainsi à une adoption cohérente des pratiques d'oncologie de précision tout au long du continuum de soins.

Cette approche s'inscrit également dans le nouveau cadre de référence du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec visant à optimiser les pratiques des pharmaciens communautaires en lien avec les médicaments anticancéreux oraux (MAO). Ce cadre précise notamment les responsabilités suivantes : l'évaluation de la situation clinique, l'analyse des traitements à partir des résultats de laboratoire, l'éducation et le suivi des patientes, la détection et la prise en charge des enjeux liés aux traitements et des effets indésirables, ainsi que la continuité des soins avec les autres professionnels de la santé. Medherize soutient ces activités en connectant les pharmaciens aux informations pertinentes du DSQ, en permettant la réception automatique des résultats de laboratoire et en mettant en évidence les alertes cliniques ainsi que les effets indésirables rapportés par les patientes afin de faciliter un suivi cohérent.

« Cette collaboration avec AstraZeneca représente une étape déterminante dans l'évolution de Medherize. Elle confirme la pertinence de notre approche, qui mise sur le numérique pour offrir un soutien concret aux équipes cliniques et améliorer la qualité des soins offerts aux patientes. Notre priorité demeure de permettre des décisions cliniques mieux informées, au bon moment, dans l'intérêt direct des personnes touchées par le cancer », a déclaré Yves Marmet, président et chef de la direction du Groupe Technologique KDA inc.

« Nous sommes fiers d'investir dans des partenariats qui favorisent l'innovation diagnostique et facilitent le déploiement clinique des tests génomiques afin, ultimement, d'aider les patientes à recevoir le bon traitement au bon moment », a déclaré Mark Oatway, chef, Diagnostics en oncologie d'AstraZeneca Canada. « En intégrant des flux de travail numériques au séquençage de nouvelle génération, cette collaboration permettra de réduire les délais entre les tests diagnostiques avancés et le choix du traitement, et de soutenir des soins plus cohérents et axés sur les biomarqueurs. »

Initialement déployé à l'Hôpital du Saint-Sacrement, le projet est conçu comme un modèle reproductible pouvant être étendu à d'autres établissements de santé au Québec, ailleurs au Canada et à l'international. La même approche peut également être appliquée à d'autres types de cancers ainsi qu'à de nouvelles classes de thérapies ciblées.

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

