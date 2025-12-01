THETFORD MINES, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer une nouvelle phase majeure dans le déploiement national de sa plateforme Medherize. Après un déploiement au CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, où près de 200 patientes sont déjà suivies grâce à cette application, Medherize est désormais déployée à des pharmacies communautaires, notamment celles affiliées à la bannière Horizon Santé ainsi que dans une pharmacie de Québec affiliée à la bannière Jean Coutu. Il s'agit d'une étape charnière : oncologues, patientes et désormais pharmaciens sont connectés sur une même plateforme numérique, ce qui permet un suivi structuré, continu et sécuritaire des traitements anticancéreux oraux.

Parfaitement aligné avec le cadre provincial sur les médicaments anticancéreux oraux (« MAVO »). Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment publié un nouveau cadre visant à optimiser les pratiques des pharmaciens communautaires pour les MAVO. Ce cadre précise notamment que le pharmacien doit évaluer la situation clinique du patient et analyser son traitement à la lumière des résultats de laboratoire, puis compléter l'enseignement du patient ainsi que son plan de suivi. Il doit également détecter et gérer les difficultés liées au traitement et les effets indésirables, et assurer la continuité des soins avec les autres professionnels de la santé.

Medherize est justement conçue pour soutenir ces responsabilités. Avec l'arrivée de Medherize en pharmacie communautaire, ces établissements s'intègrent pleinement à l'écosystème numérique de suivi des traitements oraux. La plateforme permet aux pharmaciens d'accéder au plan thérapeutique établi par l'oncologue et de recevoir automatiquement, via le Dossier Santé Québec (DSQ), les résultats numériques de laboratoire du patient, y compris les électrocardiogrammes (ÉCG).

Les pharmaciens peuvent ainsi suivre en temps réel les effets indésirables déclarés par les patientes, détecter rapidement les écarts d'observance pour intervenir sans délai, collaborer en continu avec l'équipe hospitalière et sécuriser la dispensation comme le renouvellement des MAVO. Grâce à cette intégration, Medherize se positionne au cœur du processus moderne de dispensation et de suivi des thérapies anticancéreuses orales.

Jérôme Lavoie, président du Groupe Horizon Santé (22 pharmacies), a déclaré : « Medherize est une véritable révolution pour nos pharmacies et nos patientes. Cette plateforme nous permet d'assurer un suivi ultra-rigoureux, d'anticiper les effets secondaires et d'intervenir pile au bon moment. Cet outil consolide plus que jamais notre rôle central dans le parcours des traitements anticancéreux oraux. »

Pierre-Olivier Sirois, pharmacien propriétaire - Pharmacie Jean Coutu (Québec), a ajouté : « Medherize devient un incontournable. En connectant la pharmacie aux données de l'hôpital et aux informations de la patiente, nous gagnons en précision, en rapidité et en sécurité. C'est exactement l'outil simple d'utilisation qui nous manquait pour optimiser le suivi des MAVO et accompagner les patientes face à la complexité de ces traitements. »

Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA, a commenté : « La plateforme Medherize est le fruit de plusieurs années de travail, de collaborations cliniques et d'innovation soutenue. Voir aujourd'hui médecins, pharmaciens et patientes réunis sur la même plateforme concrétise notre vision. Nous sommes particulièrement enthousiastes de déployer Medherize dès janvier dans d'autres centres hospitaliers et d'autres pharmacies communautaires qui attendent avec grand intérêt son implantation dans leurs départements d'oncologie. Notre ambition demeure d'offrir un outil simple, puissant et sécuritaire pour améliorer l'adhésion aux traitements et ultimement la santé des patientes. »

Une boucle de soins complète. Avec l'intégration des pharmacies communautaires, la boucle de soins est désormais bouclée : oncologues, pharmaciens et patientes sont connectés via Medherize pour assurer une continuité de soins fluide, proactive et conforme aux nouvelles exigences du Québec en matière de MAVO. Medherize devient ainsi la première plateforme québécoise entièrement interprofessionnelle. Elle permet un suivi harmonisé, des interventions précoces, un partage structuré de l'information et une observance thérapeutique améliorée.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS: Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]