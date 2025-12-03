THETFORD MINES, QC, le 3 dec. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une entente de partenariat et de collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval (« CHU de Québec ») pour le déploiement de sa plateforme Medherize au sein de l'Hôpital du Saint-Sacrement, l'un des cinq établissements du CHU de Québec.

La plateforme Medherize est déjà implantée à l'Hôpital du Saint-Sacrement. Ce partenariat vise à soutenir les patientes atteintes d'un cancer du sein sous traitements oraux complexes, dont le suivi et la coordination nécessitent une collaboration étroite entre les équipes hospitalières et les pharmaciens communautaires. Il servira également de tremplin pour implanter la solution dans d'autres centres hospitaliers au Québec, puis à travers le Canada, et éventuellement à l'international.

Medherize assure un suivi thérapeutique en temps réel grâce à l'intégration des données cliniques, dont celles du Dossier Santé Québec (DSQ), et à des protocoles validés qui automatisent la gestion des effets indésirables. Elle offre ainsi aux équipes soignantes une vision partagée et continue du parcours de chaque patiente, optimisant la coordination et l'efficacité des soins.

La solution élargira bientôt son champ d'application au-delà de l'oncologie mammaire pour inclure d'autres traitements complexes et médicaments de spécialité, tels que les biothérapies, les thérapies oncologiques additionnelles, ainsi que les traitements pour les maladies auto-immunes et génétiques rares.

« Notre solution Medherize est conçue pour soutenir les professionnels de la santé dans leur mission de fournir des traitements optimisés et personnalisés, tout en améliorant la qualité de vie des patientes », a déclaré Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA.

De son côté, Dr Julien Clément, directeur des services professionnels et des affaires médicales du CHU de Québec, a ajouté : « L'implantation de Medherize au sein de notre établissement pourrait potentiellement permettre à nos professionnels de la santé de gagner du temps dans le suivi des traitements et d'optimiser l'utilisation de nos ressources, au bénéfice direct de nos patientes. Notre évaluation de cette technologie s'intègre à notre vision d'un système de soins plus efficace et centré sur les besoins des patientes. »

Mme M. McNeil Caron, patiente traitée au CHU de Québec et utilisatrice de Medherize, témoigne : « Le logiciel de suivi me permet d'obtenir facilement et en temps réel mes résultats de laboratoire et autres conseils utiles. Il est très convivial. Je me sens vraiment en confiance et bien accompagnée. »

Ce partenariat avec le CHU de Québec suscite un intérêt marqué de la part de l'industrie de la santé. Plusieurs compagnies pharmaceutiques, de même que des chaînes de pharmacies et des pharmaciens propriétaires, ont déjà manifesté leur volonté d'utiliser ou de promouvoir Medherize tel qu'annoncé précédemment par la Société dans son communiqué de presse du 1er décembre 2025, ouvrant ainsi d'importantes perspectives pour le modèle d'affaires de KDA.

En définitive, le projet Medherize contribuera à améliorer la qualité de vie des patientes et à épauler les professionnels de la santé en optimisant le suivi des médicaments de spécialité, dont la gestion demeure un enjeu complexe et critique.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À PROPOS DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Regroupant L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital Saint-François d'Assise, l'Hôpital du Saint Sacrement, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le CHUL et Centre mère-enfant Soleil, le Centre administratif ainsi que la Plateforme clinico-logistique, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l'un des trois plus importants au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU dessert la population de tout l'est du Québec et du nord-ouest du Nouveau Brunswick, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il est un pôle majeur en enseignement universitaire au Québec et détient également une mission de recherche dans de nombreux domaines d'excellence, d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, d'innovation pour bâtir le système de santé de demain et de promotion de la santé. Le CHU compte quelque 18 900 intervenants, dont 12 608 employés, 1 574 médecins, dentistes et pharmaciens, de même que 179 bénévoles. Son Centre de recherche est l'un des plus importants centres de recherche médicale francophones en Amérique du Nord, avec un budget annuel de 132,6 M$, 1 138 chercheurs, 1 562 employés et 1 234 étudiants. www.chudequebec.ca

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

