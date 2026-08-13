Mise à jour d'Hydro Ottawa sur le rétablissement du courant à la suite d'un violent orage

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- Hydro Ottawa fait le point sur les efforts de rétablissement du courant en cours dans l'ensemble de la ville à la suite du violent orage survenu hier soir.

Au plus fort de la tempête, environ 28 000 clients d'Hydro Ottawa étaient privés d'électricité.

Vers 22 h 30 le 12 août, un violent orage accompagné de rafales de vent atteignant 107 km/h, de fortes pluies et d'éclairs s'est abattu sur la région, causant d'importants dommages aux arbres et aux infrastructures électriques, particulièrement dans le secteur ouest et à Nepean. Selon Environnement Canada, les rafales de vent les plus fortes enregistrées hier étaient nettement supérieures aux vents de 71 km/h mesurés pendant la tempête de la fête du Canada.

Au plus fort de la tempête, environ 28 000 clients d'Hydro Ottawa étaient privés d'électricité. Les équipes travaillent sans relâche depuis hier soir et ont fait des progrès considérables. En date de 14 h 30 aujourd'hui, le courant a été rétabli chez plus de 20 000 résidents, et environ 4 800 clients demeurent sans électricité.

Bien que les travaux progressent, les secteurs durement touchés de Nepean, Merivale, Parkwood Hills et Manordale font face à de sévères dommages causés par la chute d'arbres et de fils électriques. Étant donné que ces zones sont difficiles d'accès,le déblaiement des arbres et des branches doit être effectué avant que les équipes ne puissent évaluer les dommages en toute sécurité et effectuer les réparations.

Hydro Ottawa prévoit rétablir le courant pour les plus grands groupes de clients touchés d'ici ce soir, mais prévient que certaines pannes locales plus petites se prolongeront jusqu'à demain. Les heures prévues de rétablissement (HPR) restent évolutives et pourraient changer à mesure que les équipes accèdent aux sites pour terminer l'évaluation des dommages. Dans les cas où des équipements électriques locaux ont subi des dommages importants, les réparations seront plus complexes et le rétablissement final prendra plus de temps. Hydro Ottawa a fait appel à des équipes d'entrepreneurs supplémentaires pour prêter main-forte lors de ces réparations locales, au moment où les travaux passent des grands blocs de pannes aux branchements individuels.

Les résidents sont priés de vérifier si leurs équipements électriques résidentiels ont subi des dommages. Si l'équipement est endommagé, les réparations doivent être effectuées par un entrepreneur en électricité agréé avant qu'Hydro Ottawa ne puisse rétablir le service en toute sécurité. Pour obtenir des conseils sur les réparations électriques, les résidents peuvent consulter le site hydroottawa.com/fr ou composer le 613-738-6418.

Hydro Ottawa continuera de publier des mises à jour sur ces pannes sur notre carte des pannes.

Si vous n'avez toujours pas de courant, voici quatre moyens faciles de signaler une panne :

Soumettre un rapport en ligne par l'entremise du portail client MonCompte.

Utiliser l'application mobile d'Hydro Ottawa.

Textez « PANNE » au 797688.

Appeler notre ligne info-pannes 24/7 au (613) 738-0188.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire des équipes pendant qu'elles travaillent à réalimenter le réseau électrique.

Si vous remarquez des fils électriques tombés au sol, restez à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec eux, comme des arbres. Si un fil électrique est tombé au sol, composez le 911, puis contactez-nous au (613) 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation ne fonctionnent pas, traitez toujours les intersections comme des arrêts toutes directions et traversez-les avec prudence.

À mesure que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de réduire leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et ménagers afin de limiter la pression sur l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations qui présentent un risque pour la sécurité publique et aux urgences de vie ou de mort.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité plus de 377 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation de services modernes, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et le fait d'agir comme source fiable d'information et d'éducation dans un paysage énergétique en constante évolution.

En savoir plus : hydroottawa.com

SOURCE Hydro Ottawa

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