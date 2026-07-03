Hydro Ottawa réoriente ses efforts de rétablissement vers les pannes isolées pendant la fin de semaine

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Hydro Ottawa fait le point sur les efforts de rétablissement du courant à l'échelle de la ville à la suite du violent orage du 1er juillet.

À 13 h 30, environ 620 clients étaient toujours privés d'électricité en raison de 71 pannes distinctes. Hydro Ottawa prévoit rétablir le courant pour les pannes de plus grande envergure touchant plusieurs clients d'ici la fin de la journée. Veuillez noter que ces chiffres peuvent fluctuer à mesure que nous continuons d'évaluer la situation et de mettre à jour notre bilan des pannes. Notamment, les équipes concentrent leurs efforts dans les secteurs suivants cet après-midi, et le rétablissement est prévu ce soir :

Promenade Glen Park

Chemin Greenbank

Promenade Albany

Croissant Chomley

Alors que les principales réparations locales se terminent aujourd'hui, les chiffres de notre carte des pannes commenceront à diminuer plus graduellement. Au cours de la fin de semaine, Hydro Ottawa réorientera ses efforts vers les pannes isolées, les équipes s'affairant à rebrancher les clients individuels en toute sécurité. Le fournisseur d'électricité a embauché des entrepreneurs pour aider au rétablissement de ces pannes.

Pendant qu'Hydro Ottawa continue de mettre à jour sa carte des pannes en fonction des progrès réalisés, les clients sont invités à consulter la carte et à signaler toute panne non répertoriée en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Soumettre un rapport en ligne par l'entremise du portail client MonCompte

Utiliser l'application d'Hydro Ottawa

Envoyer le message « PANNE » par texto à 797688

Appeler notre ligne d'urgence ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, au (613) 738-0188

Les inondations et les infrastructures submergées continuent d'empêcher les équipes d'accéder en toute sécurité à certains quartiers et d'évaluer pleinement les travaux de rétablissement requis. Pour la sécurité du public et des équipes, le niveau de l'eau doit baisser avant que le personnel puisse pénétrer dans ces zones. Par conséquent, il est impossible pour l'instant d'effectuer des évaluations complètes des dommages et d'établir des calendriers précis de rétablissement pour ces secteurs, mais des mises à jour seront fournies dès que les conditions le permettront.

Le fournisseur d'électricité rappelle aux clients de rester à une distance d'au moins 10 mètres (ou la longueur d'un autobus scolaire) des lignes électriques tombées au sol et de tout objet en contact avec celles-ci. Tout objet en contact avec une ligne tombée, comme des arbres, des véhicules ou des clôtures, peut également être sous tension.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire avec les équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

Si vous remarquez des lignes électriques tombées au sol, restez à une distance d'au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. En présence d'une ligne électrique tombée, composez le 911, puis veuillez nous appeler au (613) 738-0188.

Si l'eau d'une inondation a monté au-dessus du niveau des prises de courant, des plinthes chauffantes ou du panneau électrique, les résidents doivent appeler Hydro Ottawa au (613) 738-0188 pour faire couper le courant en toute sécurité.

Les résidents ne doivent pas pénétrer dans un sous-sol inondé si l'eau a monté au-dessus des prises de courant, des plinthes chauffantes ou des panneaux électriques. Dans de tels cas, les clients doivent communiquer avec Hydro Ottawa pour faire couper l'électricité de manière sécuritaire avant que quiconque ne pénètre dans la zone.

Dans les cas où les installations électriques locales d'une résidence ont subi des dommages causés par l'eau ou des dommages matériels, les réparations seront plus complexes et le rétablissement final prendra plus de temps.

À mesure que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de modérer leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et ménagers en même temps afin de ne pas surcharger l'alimentation en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations qui présentent un risque pour la sécurité publique et aux urgences de vie ou de mort.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité plus de 377 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation de services modernes, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et le fait d'agir comme source fiable d'information et d'éducation dans un paysage énergétique en constante évolution. En savoir plus : hydroottawa.com.

SOURCE Hydro Ottawa

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