OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Hydro Ottawa est fière de lancer un nouveau partenariat avec FoodWorks Ottawa, une entreprise sociale dirigée par Opération rentrer au foyer, afin d'outiller des jeunes à risque de la région. S'inspirant d'une relation de longue date avec la communauté, ce projet va procurer à des talents culinaires en herbe l'emploi et le mentorat qu'il leur faut pour s'épanouir.

De gauche à droite : John Heckbert, directeur général d'Opération rentrer au foyer; Mark Brennan, chef exécutif; une étudiante de FoodWorks; Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Dans le cadre de cette collaboration, la cuisine industrielle du siège social d'Hydro Ottawa va se transformer en dynamique pôle communautaire où six jeunes personnes confrontées à des obstacles à l'emploi vont acquérir des compétences de haut niveau et de l'expérience en véritable milieu de travail. Sous la supervision du chef cuisinier Mark Brennan, les participants vont recevoir une formation professionnelle dans un environnement commercial de haute qualité.

Au-delà de la cuisine, le partenariat contribue à une mission sociale plus large, à savoir que tous les revenus issus des opérations de FoodWorks Ottawa soutiennent directement l'objectif d'Opération rentrer au foyer, qui consiste à « éviter que les jeunes sans-abris d'aujourd'hui deviennent les sans-abris adultes de demain ».

« Nous sommes enchantés de réorienter la vocation de notre cuisine tout en soutenant une cause aussi importante », indique Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. « Ce partenariat ne vise pas seulement à proposer des repas à nos employés; il contribue à investir concrètement dans l'avenir des jeunes d'Ottawa. En offrant à FoodWorks un environnement professionnel pour mener ses activités, nous aidons à combler l'écart entre situation potentielle et possibilité réelle. »

John Heckbert, directeur général d'Opération rentrer au foyer, souligne pour sa part les avantages du nouvel environnement de travail.

« Avoir accès à une cuisine d'un tel calibre vient changer la donne », affirme M. Heckbert. « Cela nous permet d'élargir notre portée, d'offrir des emplois stables et de démontrer à ces jeunes que leurs compétences ont une valeur réelle dans un milieu professionnel. »

Faits saillants sur le partenariat

Perspectives réjouissantes pour des jeunes à risque : Les jeunes qui sont confrontés à des obstacles en matière de logement et d'emploi bénéficient d'un travail stable et rémunéré, et ont l'occasion de se développer sur le plan professionnel.

Les jeunes qui sont confrontés à des obstacles en matière de logement et d'emploi bénéficient d'un travail stable et rémunéré, et ont l'occasion de se développer sur le plan professionnel. Mentorat professionnel : Grâce à la formation pratique du chef cuisinier Mark Brennan, les jeunes apprennent à maîtriser des techniques culinaires dans une cuisine de qualité commerciale.

Grâce à la formation pratique du chef cuisinier Mark Brennan, les jeunes apprennent à maîtriser des techniques culinaires dans une cuisine de qualité commerciale. Approvisionnement social : Les membres du personnel d'Hydro Ottawa bénéficient - sur leur lieu de travail - d'une cafétéria où ils peuvent se procurer des plats fraîchement préparés tout en soutenant directement une entreprise sociale de la communauté.

Le bistrot FoodWorks à Hydro Ottawa débute immédiatement ses activités. Il favorisera l'épanouissement d'une nouvelle génération de talents culinaires tout en offrant des repas nutritifs au personnel.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité quelque 372 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation d'un service fiable, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et l'incarnation d'une source bienveillante d'information et de vulgarisation pour ses clients.

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SOURCE Hydro Ottawa

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