Hydro Ottawa fait face à des équipements submergés et de graves inondations dans le cadre de ses efforts continus de rétablissement du courant

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Hydro Ottawa fait le point sur les efforts continus de rétablissement du courant à l'échelle de la ville à la suite de la violente tempête d'hier, qui a apporté des orages ainsi que des précipitations historiques et records dans la région.

À 19 h, environ 3 000 clients étaient toujours privés d'électricité en raison de 174 pannes distinctes.

Un membre de l'équipe d'Hydro Ottawa se tient dans des eaux de crue profondes à la suite des pluies historiques d'hier. (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Bien que des progrès constants aient été réalisés et que le rétablissement du service soit prévu pour d'autres clients ce soir, Hydro Ottawa gère actuellement des pannes à l'échelle de la ville, notamment dans les secteurs durement touchés de Nepean, Bells Corners, quartier Baie et Crystal Beach.

L'entreprise ne peut toujours pas accéder à certains de ces quartiers en raison des inondations et des équipements submergés. Pour la sécurité du public et des équipes, elle doit attendre que les conditions s'améliorent avant de pénétrer dans ces zones. Comme ces secteurs sont actuellement inaccessibles, il est impossible de fournir une évaluation complète des dommages causés aux infrastructures. Rappel important : Les heures de rétablissement prévues sont des estimations susceptibles de changer à mesure que les équipes accèdent aux sites pour évaluer les dégâts.

Là où les sites demeurent inaccessibles en raison des inondations, la capacité de fournir des délais précis reste limitée, et des mises à jour seront transmises dès que la situation le permettra. Par conséquent, certains clients pourraient rester sans électricité pendant plusieurs jours jusqu'à ce que les équipes de rétablissement puissent évaluer, réparer et remettre le réseau sous tension en toute sécurité.

Les équipes travaillent sans relâche dans des conditions de chaleur intense, et Hydro Ottawa déploie des ressources supplémentaires pour prêter main-forte à ses équipes actuelles. Bien que d'autres précipitations soient attendues ce soir, ce qui pourrait causer de nouvelles inondations, les niveaux d'eau devraient commencer à baisser demain, ce qui facilitera grandement les efforts de rétablissement.

Les équipes d'Hydro Ottawa continueront de travailler jour et nuit jusqu'à ce que chaque foyer et entreprise soit rebranché.

Le service public rappelle aux clients de rester à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des lignes électriques tombées au sol et de tout objet en contact avec celles-ci. Tout ce qui touche à une ligne tombée, comme les arbres, les véhicules ou les clôtures, peut également être sous tension.

Si l'eau d'inondation a monté au-dessus du niveau des prises de courant, des plinthes chauffantes ou du panneau électrique, les résidents doivent appeler Hydro Ottawa au 613-738-0188 pour faire couper l'électricité en toute sécurité.

Hydro Ottawa continuera de publier des renseignements sur ces pannes en cours sur sa carte des pannes.

Si le courant n'est toujours pas rétabli, vous pouvez le signaler de quatre manières :

Soumettre un rapport en ligne par l'entremise du portail client MonCompte

Utiliser l'application mobile d'Hydro Ottawa

Envoyer le message texte « PANNE » au 797688

Appeler notre ligne d'urgence pour les pannes accessible 24/7 au (613) 738-0188

Conseils de sécurité

Respectez les périmètres de travail : Hydro Ottawa demande au public de garder une distance sécuritaire avec les équipes qui s'affairent à réalimenter le réseau électrique.

Lignes électriques tombées au sol : Restez à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec eux. Composez le 911, puis appelez-nous au (613) 738-0188.

Sous-sols inondés : Ne vous aventurez pas dans un sous-sol inondé si l'eau a monté au-dessus des prises électriques, des plinthes chauffantes ou du panneau électrique. Communiquez avec Hydro Ottawa pour faire couper l'électricité de façon sécuritaire avant que quiconque ne pénètre dans la zone.

Prudence sur la route : Lorsque les feux de circulation sont éteints, traitez toujours les intersections comme des arrêts toutes directions et traversez-les avec prudence.

Équipements endommagés : Dans les cas où l'équipement électrique local d'une habitation a subi des dommages causés par l'eau ou des bris physiques, les réparations seront plus complexes et le rétablissement final prendra plus de temps.

Consommation d'énergie : À mesure que le courant se rétablit, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer simultanément tous les appareils électroniques et électroménagers afin de ne pas surcharger l'alimentation.

Urgences : Veuillez réserver l'utilisation du 911 pour les situations présentant un risque pour la sécurité publique et pour les urgences vitales.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité plus de 377 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation de services modernes, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et le fait d'agir comme source fiable d'information et d'éducation dans un paysage énergétique en constante évolution. En savoir plus : hydroottawa.com

SOURCE Hydro Ottawa

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